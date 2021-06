Google Fotos wird kostenpflichtig – Was passiert jetzt mit meinen Bildern? Der beliebte Fotospeicher ist nicht länger gratis. Ab heute kostet es, wenn man seine Bilder sichern möchte. Antworten auf die drängendsten Fragen. Rafael Zeier

Gute Bewertungen und hohe Platzierung in den Charts: Google Fotos ist selbst auf dem iPhone beliebt. Foto: Rafael Zeier

Was ändert sich mit dem 1. Juni?

Google Fotos schafft den Rundum-Gratisspeicher ab. Bislang konnte man in reduzierter (aber immer noch sehr guter Qualität) unendlich viele Fotos bei Google sichern. Das ist künftig nicht mehr möglich. Sind die mit jedem Google-Konto verbundenen 15 Gigabyte Inklusive-Speicher aufgebraucht, braucht man ein kostenpflichtiges Speicher-Abo.

Was kostet das?

Das günstigste Abo bietet 100 GB und kostet 2 Franken im Monat oder 20 Franken im Jahr. Für 3 Franken im Monat bekommt man 200 GB und für 10 Franken 2 TB – also 2000 GB. Eine in vielen Fällen ideale Option dazwischen gibt es leider nicht.

Was passiert mit den Fotos, die ich schon hochgeladen habe?

Die bleiben gratis. Alle Fotos, die man vor dem 1. Juni hochgeladen hat, zählen auch nicht zu den 15 GB Gratisspeicher. Ob das bis in alle Ewigkeit so bleibt, weiss aber nur Google.

Reichen 15 GB denn nicht?

Da der Gratisspeicher auch von Gmail, dem Email-Dienst von Google, und anderen Google-Diensten beansprucht wird, dürfte es selbst bei Speicherasketen schnell knapp werden. Aber wer nur alle paar Tage ein Foto schiesst, hat wohl noch etwas Gnadenfrist.

Der Google-Manager Anil Sabharwal bei der Ankündigung von Google Fotos im Mai 2015. Damals beeindruckten nicht nur die Funktionen, sondern auch der Preis: Der Dienst versprach kostenlos unendlich Speicherplatz. Foto: Keystone

Was kann ich dagegen machen?

Nicht viel. Entweder man arrangiert sich mit den 15 GB und mistet regelmässig den eigenen Fotospeicher aus, leistet sich ein Abo oder sucht sich eine Alternative. Aber ein in Sachen Funktionen und Qualität vergleichbarer Gratisdienst ist aktuell nicht in Sicht.

Was sind denn die besten Alternativen?

Wer auf der Suche nach einer bequemen Sorglos-Lösung ist, wird bei den Platzhirschen der Branche fündig. (Mehr dazu: Die besten Alternativen zu Google Fotos) Gratis sind deren Angebote aber auch nicht: Wer nur Apple-Geräte nutzt, kann bequem zu Apple Photos wechseln. Der Dienst bietet fast dieselben Funktionen wie Google Fotos und wird Jahr für Jahr besser und schlauer. Aber bei der Suche und bei Automatismen ist Google Fotos immer noch deutlich voraus, und funktioniert dazu auchausserhalb des Apple-Kosmos. Preislich sind die Speicherabos ähnlich: 50 GB kostet 1 Franken pro Monat, 200 GB kosten 3 Franken und 2 TB kosten 10 Franken. Wer auch Windows und Android nutzt, sollte sich OneDrive von Microsoft anschauen. Für 70 Franken pro Jahr (bei Aktionen teilweise deutlich günstiger) bekommt man ein Jahresabo von Microsoft 365 (ehemals Office 365). Dort sind nebst Word, Excel, PowerPoint und Co. auch 1 TB Cloudspeicher für Fotos inkludiert. Dafür erinnert der Dienst eher an einen Dateimanager als an ein Fotoalbum. Ansonsten kann man Fotos auch wie gewohnt auf einer Festplatte im heimischen Schrank sichern. Das ist aber mit etwas Handarbeit verbunden. Dafür ist man dann auch am sichersten vor Hackerangriffen und Datenschnüffeleien.

Aber ist das nicht ein bisschen fies von Google?

Das ist nicht nur ein bisschen fies. Es ist ziemlich fies. Einerseits, weil uns Google mit dem Gratis-Fotodienst angefixt hat. Nun, da er für viele Leute zur täglichen Gewohnheit geworden ist, von gratis auf kostenpflichtig umzustellen, ist schon ziemlich dreist. Aber damit hätte man rechnen müssen. Das Angebot war selbst bei aller Datenschutzskepsis immer ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Es ist aber noch aus einem zweiten Grund fies. Nämlich der Konkurrenz gegenüber. Mit dem besten Angebot zum unschlagbaren Preis (gratis!) hat Google den Markt praktisch leer gefegt. Nennenswerte Konkurrenz gibt es kaum noch. Einzig die Branchengrössen wie Apple, Microsoft oder Adobe haben Bezahldienste etablieren können. Unabhängige Alternativen zu Google Fotos findet man nur noch in Nischen.

Wo bleibt also der Aufschrei?

Der ist bislang ausgeblieben. Das liegt einerseits daran, dass für die meisten Nutzerinnen und Nutzer von Google Fotos der Dienst zur unhinterfragten Selbstverständlichkeit geworden ist. Alle anderen, die Google Fotos noch nie über den Weg getraut haben, fühlen sich nun höchstens bestätigt. Andererseits liegt es auch daran, dass Google bislang sehr dezent auf die Änderung hingewiesen hat. Nun, da die neuen Regeln aber in Kraft sind, wäre es nicht überraschend, wenn es doch noch einen kollektiven Aufschrei geben würde.

Ich habe genug von Google. Wie nehme ich meine Fotos mit?

Nichts leichter als das: Man muss nur auf takeout.google.com. Dort findet man die Möglichkeit alle seine Daten herunterzuladen. So kann man seine Fotos runterladen und bei der Konkurrenz oder eben auf einer Festplatte sichern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.