Leserreaktionen – «Was nützt es, wenn wir uns gesund ernähren, aber mit dem Trinkwasser krebsfördernde Stoffe aufnehmen?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Abstimmungen vom nächsten Wochenende.

Was nützt ein gesunder Lebensstil, wenn im Trinkwasser Pestizide sind, diese Frage stellt eine Leserin. Foto: Getty Images

Zu «Was bringt die Trinkwasserinitiative, wo schadet sie?

Chlorothalonil, Metazachlor, Chloridazon, Dimethachlor, Nicosulfuron, Terbuthylazin – viele von uns kennen diese Stoffe wohl nicht. Aber in vielen Gemeinden der Schweiz wird dieser Cocktail mit dem Trinkwasser getrunken – vor allem natürlich in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten. Der Grenzwert dieser Pestizide in unserem Wasser wird leider nur allzu oft überschritten. Was nützt es, wenn wir versuchen, uns gesund zu ernähren, uns mit Bewegung fit zu halten, aber wir dann mit dem Trinkwasser krebsfördernde Stoffe aufnehmen? Können wir es verantworten, unsern Kindern und Enkel verseuchtes Trinkwasser zu hinterlassen – zumal der Abbau dieser Giftstoffe Jahrzehnte dauert, wie das Bundesamt für Umwelt meldet? Ursula Gutknecht, Langenthal

Zu «Was, wenn das CO₂-Gesetz scheitert?»

Die im Gesetz vorgesehenen Abgaben auf fossile Energieträger sind ein wirtschaftlich und politisch breit abgestützter Mittelweg zur Reduktion unseres CO₂-Ausstosses. Es setzt nicht auf Verbote, sondern schafft Anreize für den Umstieg auf nachhaltigere Technologien. Zudem gibt es Planungssicherheit für anstehende Investitionen. Eine Hypothek kann nicht beliebig erhöht werden. Gleiches gilt für unseren CO₂-Ausstoss. Sonst verschieben wir die immer grösser werdende Last auf unsere Kinder. Der auch im Jahr 2021 nach wie vor grosse Abhängigkeitsgrad von Erdöl zur Verbrennung ist, in Anbetracht des aktuellen Wissensstandes, alles andere als schützenswert. Gerade der Technologiestandort Schweiz mit dem hohen Bildungsniveau und den finanziellen Möglichkeiten darf es nicht versäumen, zu den Pionieren bei der Markteinführung alternativer Energien zu gehören. Dies schafft Wertschöpfung im Inland. Es ist kein Spiel, bei dem es Gewinner und Verlierer gibt. Statt das Thema auf eine Glaubensfrage zu reduzieren, sollten wir das CO₂-Gesetz gemeinsam für die Energiewende nutzen. Urs Linder, Münsingen

Meistens ist es nicht gratis, wenn etwas zu verbessern ist. So ist es auch mit dem CO₂-Gesetz, mit dem wir unsere Lebensgrundlage erhalten und verbessern wollen. Bei allem menschlichen Tun und Lassen gibt es Argumente dafür und dagegen, so auch beim CO₂-Gesetz. Wenn aber die Argumentation gegen das Gesetz im SVP-Inserat am steigenden Benzinpreis aufgehängt wird, ist dieser Partei meiner Meinung nach der Gleichgewichtssinn abhandengekommen. Man rechne: 1000 Liter Jahresverbrauch x 12 Rappen Mehrkosten ergeben Fr. 120.00 im Jahr. Wenn solche Berechnungen zur Argumentation gegen ein Klimaschutz-Gesetz herhalten müssen vermute ich, dass entweder bessere Argumente fehlen oder die Benzinrappen im Endspurt des Abstimmungskampfes noch der Angstmacherei dienen. Jedenfalls nicht dem Erhalt einer lebenswerten Zukunft. Peter Wiedmer, Erlenbach/Boll

