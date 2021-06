Männlichkeit im Wandel – Was muss ein Mann heute sein? Es dauerte, bis unserem Autor aufging, wie sehr er sich abrackerte, ein ganzer Kerl zu sein. Und dass es hilft, offen über Männernormen zu sprechen. Christian Geselmann (Das Magazin)

Ein Gefühlsausdruck reicht, um als Weichei zu gelten; umso wichtiger ist es, als Mann dazu zu stehen. Foto: Annika Weertz

Es ist erstaunlich, wie banal die Momente manchmal sind, die unser Leben verändern. Ich meine nicht die Art von Veränderungen, die an Jahrestagen gefeiert werden, die durch Glück oder Unglück ausgelöst wurden. Sondern die, die dich etwas verstehen lassen. In meinem Fall: ein Tassenklirren.

Die Tasse steht auf dem Küchentisch meiner Eltern und ist mit Filterkaffee gefüllt. Im Raum hängen die Worte: «Ich fliege nächste Woche nach Afghanistan.» In der Luft gehalten werden sie von Angst. Die Pupillen meiner Mutter weiten sich. Ich werde als Journalist sächsische Soldaten in den Einsatz begleiten. Ich habe dafür trainiert und Fortbildungen gemacht. Hier, sage ich und klappe meinen Laptop auf, so habe ich mich vorbereitet, da geht es genau hin, das werde ich dort machen. Meine Mutter will alles wissen. Fragt nach, schaut sich Bilder und Google-Maps-Wüsten an.