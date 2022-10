Glosse über Plauderkasse – «Was meinen Sie, ist die Metaphysik tatsächlich tot?» Es gibt jetzt zwei offizielle Plauderkassen in der Migros, zumindest während einer Pilotphase. Da muss man aber nicht nur übers Wetter und über Fussball sprechen. Alexander Sury

Für bedürftige Kinder sass er 2015 eine Stunde an der Migros-Kasse: Ex-Fussballnationaltrainer Gilbert Gress im orangen Arbeitskostüm. Foto: Pino Covino

Bei der Migros-Kasse von Frau Zbinden war die Schlange immer am längsten. Es kam vor, dass an der Kasse nebenan nur ein Kunde bedient wurde, während bei Frau Zbinden vier oder gar fünf Leute geduldig warteten. Hätte es schon damals einen Self-Check-out gegeben, die Geräte wären verwaist gewesen. So geschehen in Zollikofen in den frühen 1970er-Jahren.