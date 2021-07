Tod auf Berner Polizeiwache – «Was meinem Bruder widerfuhr, darf nie wieder passieren» Vor zweieinhalb Jahren starb der Bruder von Laura S. in Polizeigewahrsam. Die 28-Jährige spricht über falsche Bilder, eine diffuse Wut und den andauernden juristischen Kampf ihrer Familie. Michael Bucher

Foto: Raphael Moser

Laura S.* rührt in ihrem Kaffee. Wir sitzen draussen vor einem Restaurant am Waisenhausplatz in Bern. Am Himmel ziehen dunkle Wolken auf, laut Wetterbericht sind an diesem späten Nachmittag heftige Niederschläge im Anzug. «Es geht mir heute gut», sagt die 28-jährige Stadtbernerin und drückt eine Zigarette aus, «ich bin stärker geworden.» Es folgt eine lange Pause. «Aber», meint sie mit etwas zittriger Stimme, «ich denke immer noch jeden Tag an ihn, ganz klar.»

Gemeint ist ihr Bruder Kilian. Er war gerade mal 20 Jahre alt, als es zur Tragödie kam, die in Bern für eine grosse Anteilnahme sorgte. Es war am frühen Morgen an Weihnachten 2018. Nach einer Goaparty im Quartierzentrum Tscharnergut in Bern-Bethlehem greift die Polizei Kilian auf und nimmt ihn mit auf die Polizeiwache. Laut der Polizei, weil er Drogen auf sich trägt, was von den Angehörigen Kilians infrage gestellt wird.