Nach Protesten in Weissrussland – Was macht Lukaschenkos Jet in Basel? Ein Flugzeug, das exklusiv dem weissrussischen Präsidenten und seiner Familie zur Verfügung stehen soll, befindet sich seit ein paar Tagen in der Schweiz. Und niemand will wissen, wieso. Bernhard Odehnal

Wartungsarbeiten sollten nicht nötig sein: Lukaschenkos Gulfstream-Jet (im Bild ein ähnliches Modell) wurde 2019 gebaut. Keystone

Es ist ein weiter Weg von Minsk nach Basel. Linienflüge in die Schweiz gibt es nicht. Auf schnellstem Weg aus der weissrussischen Metropole in die Stadt am Rhein braucht man, mit Umsteigen in Budapest, fast 6 Stunden.