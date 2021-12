In Weissrussland inhaftierte Schweizerin – «Was macht ihr eigentlich für Natallia?» Natallia Hersche ist das Symbol des weissrussischen Widerstands. Nun fordert eine ehemalige Mitgefangene von der Schweiz mehr Engagement – eine Videodokumentation. Bernhard Odehnal Adrian Panholzer

Eine Schweizerin als Symbol des weissrussischen Widerstands: Die Videodokumentation über die Gefangene Natallia Hersche. Video: Adrian Panholzer und Bernhard Odehnal

Jelena Leutschanka dreht den Spiess gleich um. Zu Beginn des Interviews stellt die weissrussische Basketballspielerin und Regimekritikerin selbst die Fragen: «Wo ist die Hilfe der Schweiz?», fragt Leutschanka, die heute im Exil in Griechenland lebt: «Was macht ihr eigentlich, ausser dass der Botschafter Natallia im Gefängnis besucht?»

Leutschanka sorgt sich um die Schweizerin Natallia Hersche, die in Belarus zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil sie im September 2020 in Minsk an Protesten gegen die Wahlfälschung durch den Diktator Alexander Lukaschenko teilgenommen hatte.