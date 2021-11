«Zukunfts-Apropos» – die Bonusfolge – Was macht eigentlich eine Chefredaktorin den ganzen Tag? Am nationalen Zukunftstag übernahmen Alex, Andrina, Eleanor und Giacomo den Podcast «Apropos». Das ist ihre Folge. Alex, Andrina, Eleanor und Giacomo Priska Amstutz als Gast Mario Stäuble als Gast

Nachwuchs im Podcast-Studio: Eleanor (12), Andrina (12), Giacomo (10) und Alex (11).

Am nationalen Zukunftstag dürfen Kinder und Jugendliche zwischen der 5. und 7. Klasse bei verschiedenen Unternehmen, Firmen und Geschäften hineinschauen. Auch beim «Tages-Anzeiger» haben am Donnerstag bis zu 80 Kinder einen Blick in den Arbeitsalltag geworfen.

Vier davon haben für den Podcast «Apropos» eine Bonusfolge aufgenommen. Eleanor (12), Andrina (12), Giacomo (10) und Alex (11) reden und diskutieren mit Priska Amstutz und Mario Stäuble, die zusammen die Redaktion des «Tages-Anzeigers» leiten, über deren Arbeit.

Sie fragen sie über Familie, Arbeit und andere Zeitungen aus. Das Resultat hören Sie hier – und erfahren etwas über die Aufgaben und den Beruf einer Chefredaktorin und eines Chefredaktors.

Priska Amstutz ist seit 2020 Co-Chefredaktorin des «Tages-Anzeigers» und Autorin. Sie studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Zürich und war in verschiedenen Redaktionen in leitenden Funktionen tätig. Mehr Infos Mario Stäuble ist Co-Chefredaktor des «Tages-Anzeigers». Der Jurist studierte an der Universität Zürich, 2011–2012 absolvierte er das Volontariat beim «Tages-Anzeiger», ab 2013 war er Mitglied des Tamedia-Rechercheteams. Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises (2018). Mehr Infos @mario_staeuble

