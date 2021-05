Kolumne von Marlen Reusser – Was macht das Glücksgefühl im Sport aus? Die 29-jährige Ärztin und Radfahrerin aus Hindelbank gewährt bis zu den Olympischen Spielen Einblick in ihre Gedankenwelt und ihr Profileben. Marlen Reusser

Marlen Reusser. Foto: Beat Mathys

Einige Male in meinem Leben dachte ich inmitten einer grossen Radtour: «So, jetzt könnte ich sterben, so zufrieden bin ich.» Dies waren Momente puren, genuinen Glücks. Heute, da Rennradfahren mein Beruf geworden ist, erlebe ich solche Momente kaum noch. Das wirft in mir die Frage danach auf, was das Glücksgefühl im Sport denn ausmacht.

Den Sieg über den inneren Schweinehund errungen und sich gegen die klebrige, Hintern-am-Sofa-fixierende Schwerkraft gewehrt zu haben, lasse ich als Erklärung nicht gelten. Wir suchen die Antwort nach Glück im Sport und nicht nach Freude an der Selbstdisziplin im Alltag.