Zukunft des Lesens – Was lese ich, und wenn überhaupt, wie viel und worauf? Auf Papier oder digital, über Kopfhörer vorgelesen oder rasch bei Instagram überflogen: Das Lesen hat sich grundlegend verändert. Christian Seiler (Das Magazin)

Ist das eine Hörerin oder eine Leserin? Oder eine Lesehörerin? Foto: Getty Images

Es gibt immer mehr zu lesen, also lese ich mehr denn je, Zeitungen, Magazine, Bücher, natürlich auch Texte auf digitalen Plattformen, Twitter, Instagram, E-Mails, Whatsapp-Nachrichten, obwohl ich eigentlich auf Signal umgestiegen bin, was viele andere auch getan haben, aber dort nicht schreiben. Briefe würde ich auch lesen, aber kaum jemand schreibt mir. Einzige Ausnahme: Todesanzeigen in dicken, gefütterten Couverts.

Ich liebe gute Literatur und guten Journalismus. Ich liebe auch gute Witze, weshalb ich mehr Zeit, als ich eigentlich habe, auf Twitter verbringe. Ich werde damit belohnt, dass mein Freund, der Autor Hasnain Kazim, auf Twitter sein Kalifat über Deutschland ausruft und sich mit dem Pianisten Igor Levit um die Deutungshoheit über Zwiebelmettbrötchen und Rosenkohl streitet. Das finde ich lustig. Ausserdem gibt Levit zwischendurch kleine Konzerte, die er mit dem iPhone auf Twitter überträgt. Es würde mir leidtun, wenn ich verpasste, wie Igor Levit eine späte Beethoven-Sonate spielt oder etwas Berührendes von Brahms, wobei es sich dabei nicht im engeren Sinn um Lesen handelt, aber wer kann das heute schon genau sagen.