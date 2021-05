Interview mit Salt-Chef – «Was lernt man als CEO übers Leben?» – «Nichts.» 66 Fragen an Pascal Grieder, Chef der Telekomfirma Salt. Und 66 ehrliche Antworten. Mikael Krogerus , Simon Brunner (Das Magazin)

«CEOs sind überdurchschnittlich merkwürdig»: Pascal Grieder. Bild: Olivier Vogelsang

An einem kalten Morgen stehen wir in Biel vor der verschlossenen Tür des Telekommunikationsunternehmens Salt. Die dritte Corona-Welle tobt, bei Salt ist man auf Homeoffice umgestiegen. Schliesslich öffnet sich die Glastür, und ein gut gelaunter Mann mit Glatze, modischer Brille und Turnschuhen bittet herein: Es ist der Chef selber, Pascal Grieder, Chief Executive Officer (CEO). Der 44-Jährige leitet seit 2018 die Geschicke der Nummer drei der Telekomanbieter in der Schweiz. Im Gespräch gibt er sich locker, aber ist wohl hoch konzentriert – beim Gegenlesen änderte er praktisch nichts.