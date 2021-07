Alt-Regierungsräte geschont – Was kümmern mich meine Entscheide von früher Einstige Regierungsmitglieder müssen nicht geradestehen für alte Fehler. Rechtsprofessor Markus Müller spricht von einem «System der Verantwortungslosigkeit». Stefan von Bergen

Cartoon: Max Spring

Hunderte Millionen Steuerfranken seien im Amt für Gebäude und Grundstücke (AGG) wegen Führungsmängeln über Jahre verbrannt worden. Auf diesen vernichtenden Befund der kantonalen Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom Mai reagiert der amtierende Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) gern mit der Feststellung, er leite die Direktion erst seit Mitte 2018. Er verweist so – ohne ihren Namen zu nennen – auf seine Vorgängerin Barbara Egger-Jenzer (SP).

Spricht man Egger auf die offenbar desolate Lage im AGG an, sagt sie nur: «Ich möchte mich dazu nicht äussern.» Und fügt an, sie halte sich an das Prinzip «Servir et disparaître».