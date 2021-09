Shopping auf dem Kunstmarkt – Was kriegt man für 50’000 Franken an der Art Basel? Lässt sich auch mit einem relativ kleinen Portemonnaie moderne Kunst kaufen? Der Selbstversuch. Christoph Heim

40’000 Franken: Vivan Suters «Untitled». Bild: Galerie Stampa

Können gewöhnliche Bürger überhaupt etwas finden an der Art Basel, an der ein Gemälde von Philipp Guston zum Preis von 6,5 Millionen Dollar verkauft wird, wie die Galerie Hauser & Wirth schon am Dienstagabend vermelden konnte? Nicht nur als Zaungast, sondern mit einem einigermassen bescheidenen Geldbeutel? Wir machen die Probe aufs Exempel und füllen unser Portemonnaie mit 50’000 Franken. Rein fiktiv, leider.

Sehr bald realisieren wir, dass im Erdgeschoss der Rundhofhalle der Basler Messe, wo sich die arrivierteren Galerien befinden, mit diesem Betrag nicht viel zu holen ist. Vielleicht ein, zwei Fotos oder ein paar Kunstdrucke, wie wir sie etwa bei Lelong Editions finden. Am Stand dieser Galerie gefällt zum Beispiel eine Lithografie von Jean Dubuffet mit dem Titel «Coquette auf Miroir» nicht schlecht. Das Werk aus dem Jahr 1944 ist Teil einer Auflage von 60 Drucken und wäre für 8000 Franken zu haben.