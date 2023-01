Kostenanalyse durch Finanzkontrolle – Was kostet es Pensionskassen, die Rentengelder der Schweiz zu verwalten? 1100 Milliarden Franken verwalten Pensionskassen in der Schweiz. Nun hat der Bund erstmals untersucht, was das die Versicherten kostet. Gewerkschaften sehen ein grosses Sparpotenzial. Markus Brotschi

Die Meisten zahlen Beiträge in die zweite Säule ein. Ob das Geld dann auch effizient angelegt werden, darüber gehen die Meinungen auseinander. Foto: Dominic Steinmann (Keystone)

Es ist ein schier unvorstellbarer Betrag: Über 1100 Milliarden Franken an Vermögen verwalten die Pensionskassen in der Schweiz. Es sind die Guthaben von 4,3 Millionen Erwerbstätigen und 1,2 Millionen Rentenbeziehenden. Da die zweite Säule ein zentrales Element der sozialen Sicherheit in der Schweiz ist, hat die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) die Kosten der 1200 Vorsorgeeinrichtungen untersucht. Deren Aufwand setzt sich aus den Vermögensverwaltungskosten und aus den allgemeinen Verwaltungskosten zusammen.