Neues von Literaturstar Sally Rooney – Was kommt vor der Auslöschung? Sex Sally Rooney ist die Stimme der Millennials – und ihr neuer Roman, der heute weltweit gleichzeitig erscheint, ist eine der Literatursensationen des Jahres. Wir haben ihn bereits gelesen. Nora Zukker

Sally Rooney war gerade einmal 25, als sie das literarische Parkett betrat. Einer ihrer grössten Fans ist Barack Obama. Foto: «Guardian»/eyevine/Dukas

Zwischen Klimakrise und Pandemie geht zwar grad die Welt unter, aber wenn Alice, Eileen, Felix und Simon nicht E-Mails schreiben oder aneinander vorbeireden, haben sie Sex. Der einzige Moment, in dem der Laptop nicht ständig aufgeklappt ist und die mediale Selbstbespiegelung kurz Pause macht.

Schon in ihren ersten beiden Büchern liess Sally Rooney ihre Figuren mit beeindruckender Ehrlichkeit über Kapitalismus und Klassenunterschiede, Heteronormativität und Feminismus diskutieren. Und zeigte in «Gespräche unter Freunden» und «Normale Menschen» (in 40 Sprachen übersetzt und von der BBC und Hulu als Serie verfilmt), was ihr grosses Talent ist: Komplizierte emotionale Verstrickungen in einer einfachen Sprache zu erzählen.