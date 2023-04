Gastbeitrag zur Wylergut-Debatte – Was kommt nach dem Wandbild? Das rassistische Wand-Alphabet im Schulhaus Wylergut soll entfernt werden. Eine leere Fläche bleibt zurück – unsere Nachwuchsautorin hat eine Idee, wie die zu füllen wäre. Hannah Burger

Zwei Kacheln sind schon weg, am Ende bleibt die Leere – oder gibt es ein neues Wandbild? Foto: Dres Hubacher

Ein Wandbild im Schulhaus Wylergut, das ein Alphabet aus quadratischen Boxen mit Illustration zeigt, soll abgetragen werden. Zu den Buchstaben N, I und C sind kolonialistische Stereotypen abgebildet, die Kinder in der Primarstufe beeinflussen. Afrikanische Menschen erscheinen darauf auf einer Ebene mit Tieren. Das war schon verwerflich, als das Bild gemalt wurde – und soll heute nicht mehr gezeigt werden. Das Wandbild wird dem Bernischen Historischen Museum geschenkt, im April 2024 ist dort eine Ausstellung geplant.

Als Schülerin der Oberstufe finde ich es wichtig, dass solche rassistisch geprägten Lehrmittel nicht an Primarschulen gezeigt werden, denn sie beeinflussen das Denken der Schüler und Schülerinnen. Auch ist es meiner Meinung nach gut, dass das Wandbild nicht einfach aus der Welt geschafft wird. Es ist ein Kunstwerk aus vergangener Zeit, das diskutiert werden darf (und soll). Vielleicht ist es eine Möglichkeit, offener über Rassismus zu sprechen.

Ein neues Kunstwerk?

Wenn die obere Schicht der Wand, auf der das Alphabet abgebildet ist, abgenommen wird, bleibt eine leere Fläche zurück. Ich denke, ein illustriertes Abc an einer Primarschule ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Ein Kind, welches das Schreiben erlernt, liest in der Regel alles, was ihm in die Hände kommt oder begegnet. Wenn es jeden Tag mehrmals an einem illustrierten Alphabet vorbeiläuft, kann das an sich sehr fördernd sein. Was wäre also, wenn anstelle der leeren Fläche eventuell trotzdem ein neues Abc hinge, das Pflanzen oder Tiere zeigt? Verschiedene Vogelarten zum Beispiel, vielleicht auch Tiere, die in der Nähe des Schulhauses leben?

Der Verein «Das Wandbild muss weg!» hat sich dagegen ausgesprochen, dass auf der frei gewordenen Fläche ein neues Kunstwerk für die Ewigkeit geschaffen wird. «Das hat sich nicht bewährt», sagten Vertreterinnen des Vereins am Dienstag am Rande der Medienkonferenz.

Der Sinn einer Projektwoche

Ausgeschlossen ist deswegen ein neues Wand-Alphabet nicht. Möglich wäre ein Abc, dessen einzelne Kacheln abgenommen und umgehängt werden können.

Wäre ein solches Alphabet im Schulhaus Wylergut nicht ein Anlass für eine Projektwoche?

Projektwochen bieten eine kreative Möglichkeit, gemeinsam etwas zu erarbeiten und (das ist zumindest das Ziel) am Ende der Woche ein Ergebnis zu sehen. Zum Beispiel könnten die Schulkinder in Gruppen ein Motiv, passend zu ihrem Buchstaben, wählen und eine Vorlage gestalten. Mithilfe der Lehrpersonen könnten diese dann mit Acrylfarbe auf Holzbretter gemalt werden. Und wer weiss, vielleicht hängen im Schulhaus Wylergut bald Buchstaben, die die Schülerinnen und Schüler selbst gestaltet haben.



