Schäferhunde in Thierachern – Was können Hunde alles erschnüffeln? Beim Ferienpass-Angebot «Hund und Kind» lernten die Kinder viele spannende und interessante Dinge über den Schäferhund. Das dient, um das Vertrauen zwischen Kind und Hund zu stärken. Lars Zürcher , Niklas Dederichs

Beim Schäferhund-Club Thun lernten die Ferienpassteilnehmenden viel über Hunde. Foto: JuRep2.0

Am 13. Juli fand das Ferienpass-Angebot im Schäferhund-Club Thun in Thierachern statt. Nach einer kurzen Einführung wurden die Kinder in vier Gruppen aufgeteilt. In der ersten Gruppe lernten sie die wichtigsten Dinge über die Haltung der Hunde kennen. Zusätzlich konnten die Kinder den Schäferhund mit Leckerli über Hindernisse führen.

In der nächsten Gruppe sahen die Kinder einen Mann, der anspruchsvolle Kunststücke mit seinem Hund vorführte. Danach wollte der Hund mit dem Ball spielen. Der Mann ging darauf ein und sie spielten zusammen. Kurz danach war schon der nächste Gruppenwechsel angesagt.