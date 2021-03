Carbon 1 MK II im Test – Was kann das erste Smartphone aus Carbon? Kohlenstofffasern sollen das neue Handy leicht, robust und elegant machen. Wir haben es ausprobiert. Rafael Zeier

Leicht und robust: Das Carbon 1 MK II. Foto: Rafael Zeier

Vor ziemlich genau einem Jahr ging die Meldung um die Welt, dass ein deutscher Hersteller ein Carbon-Handy plant. Das so leichte wie stabile Material kennt man vor allem von Formel-1-Autos, Rennrädern und Nordic-Walking-Stöcken. Bei Smartphones gab es bislang zwar Carbon-Hüllen, aber keine Carbon-Handys.

Denn das Material ist störrisch und auch nicht besonders durchlässig für Funkstrahlen. All diese Probleme wollte der Hersteller gelöst haben. Doch dann kam Corona, und alles verzögerte sich. Mit einem Jahr Verspätung kommt das Carbon 1 MK II (so der sehr technische Name) nun doch auf den Markt. 800 Franken kostet das Materialwunder. Aber wie schlägt sich das Hightech-Handy im Alltag?

Surreal leicht!

Im Test beeindruckte das Carbon 1 MK II vor allem mit seinem Gewicht. Mit 130 Gramm ist das Handy ausgesprochen leicht. Verglichen mit dem 230-Gramm-iPhone, das ich im Alltag verwende, fühlt es sich surreal an. Ist das wirklich ein Handy? So leicht und so dünn!

Dabei ist es gar nicht so dünn. Legt man es neben das neuste iPhone, sieht man von Auge den Unterschied kaum. In der Hand fühlt es sich aber um Welten dünner an.

Apropos fühlen: In der Hand fühlt sich Carbon leider nicht merklich anders als Plastik an. Nur das geflochtene Aussehen verrät das spezielle Material. Und ein (kein Witz!) leuchtender Carbon-Schriftzug auf der Rückseite. Das ausgeborgte Vorserienmodell enttäuscht im Test aber durch mehrere Unachtsamkeiten, die in der finalen Version dann nicht mehr vorkommen sollen, verspricht der Hersteller.

Da ist einerseits die Rückseite, die nicht wirklich glatt ist. Sie hat leichte Wellen. Wenn man weiss, dass hier Handarbeit im Spiel ist, darf das nicht überraschen. Aber hübsch ist es dennoch nicht. Kommt dazu, dass der Bildschirm die Carbon-Kanten leicht überragt. Schon nach einem Tag sammelt sich dort Staub, und wenn man mit dem Finger drüberwischt, fühlt sich die Kante unangenehm scharf an.

Viele Versprechungen

Dann ist da noch der Fingerabdrucksensor, der zu tief in der Kante liegt. Nur wenn man fest drückt, erreicht der Finger den Sensor. All diese Unachtsamkeiten so kurz vor dem Verkaufsstart stimmen ausgesprochen skeptisch. Versprechen hin oder her.

Und dann sind da noch die Innereien. Anders als das Hightech-Äussere ist das Innere des Carbon-Handys höchstens Mittelklasse. Hätte man mir das Handy zum Blindtest gegeben, ich hätte es für ein Billig-bis-Mittelklasse-Android für 300 bis 400 Franken gehalten.

Prozessor, Bildschirm und Speicher sind allesamt gut, aber nicht bahnbrechend oder spektakulär. Vor drei, vier Jahren wäre das noch top gewesen, heute bekommt man das von Nokia schon für unter 200 Franken. Und dann ist da noch die Kamera. Auch hier will der Hersteller noch nachbessern, aber die aktuelle Qualität erinnert an ein Mittelklasse-Handy von vor 4 Jahren.

Leider ist die Reihe der Enttäuschungen damit noch nicht komplett: Da ist nämlich noch die Software. Das Handy läuft noch auf Android 10. Ein Update auf 11 ist aber geplant und versprochen.

Das Pech der Kleinen

Insgesamt zeigt das Carbon 1 MK II das Dilemma kleiner Hersteller deutlich: Neue Top-Technik zu bekommen, ist nicht einfacher geworden, obwohl Smartphones schon lange ein Entwicklungsplateau erreicht haben. Das hat auch das Fairphone gezeigt. Auch da war die erste Ausgabe mehr eine Machbarkeitsstudie als ein fertiges Produkt. Richtig spannend wurde das Fairphone erst mit den kommenden Generationen, und auch heute noch muss der Hersteller bei der verbauten Technologie und Software Kompromisse machen.

Nach dem Test des Carbon 1 MK II wünscht man dem deutschen Hersteller, dass er einen ähnlich langen Atem hat wie die holländischen Fairphone-Bauer und dass er das Handy mit jeder Generation weiter verbessern kann. Aktuell ist man als Carbon-Fan aber besser beraten, eine Carbon-Hülle statt ein Carbon-Handy zu kaufen.