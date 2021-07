Restaurantkritik: Ackermannshof, BS – Was ist schmatzige Küche? Küchenchef Flavio Fermi bringt das Mittelmeer mit an den Stadtbasler Rhein. Aber unnötigerweise auch Tierknochen. Daniel Böniger

Belebende Vorspeise: Gelbschwanzmakrele mit Rettich und Kräuteremulsion. Foto: Daniel Böniger

«Schmatzig soll es sein», hat Flavio Fermi mal in einem Interview zu mir gesagt. In Bad Bubendorf war es, wo er in der Osteria Tre eine sehr präzise italienische Küche anbot, die sich gern französischer Elemente bediente. Als ich hörte, dass der inzwischen 36-Jährige nach Basel zurückzügelt, dachte ich denn auch: Die können sich am Rhein glücklich schätzen, dass sie nicht mehr in die Landschaft müssen.

Bleibt die Frage: Was heisst eigentlich «schmatzig»? Ich habe das Wort seit damals nie mehr gehört, und auch der Duden kann nicht weiterhelfen. Immerhin geben die verschiedenen Amuse-Bouches eine vage Ahnung davon: Ein «sardisches Fasnachtskiechli» gefüllt mit Ziegenfrischkäse und aufgepeppt mit Orangenzesten und Thymian kitzelt den Gaumen vortrefflich. Auch ein Cappuccino aus Schalentieren, eine Art zurückhaltend gesalzene, schaumig geschlagene Bisque, wirkt überzeugend. Nicht zuletzt, weil die Jakobsmuscheln darin auf den Punkt gegart sind.