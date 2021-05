Analyse zu globaler Armut – Was ist mit den restlichen 66 Prozent der Welt? Klimawandel, Corona, Terror: Die Probleme unserer Zeit sind globaler Natur. Damit die geopolitische Lage stabil bleibt, müssen die reichen Staaten rasch handeln. Meinung Kenneth Rogoff

Corona-Patienten und -Patientinnen im Kathmandu-Tal sind gezwungen, sich ausserhalb der Krankenhäuser behandeln zu lassen. Foto: Narendra Shrestha (Keystone)

Das Bemerkenswerte an der Zunahme der nationalistischen Stimmung in den entwickelten Ländern in den letzten Jahren ist, dass sie in eine Zeit fällt, in der viele der drängendsten Herausforderungen, darunter der Klimawandel und die Covid-19-Pandemie, grundlegend globale Probleme sind, die nach globalen Lösungen verlangen. Und die wachsende Wut der Menschen in impfstoffarmen Ländern – d.h. im Wesentlichen den zwei Dritteln der Menschheit, die ausserhalb der hoch entwickelten Länder und Chinas leben –, könnte nur allzu bald auf die reiche Welt zurückschlagen.