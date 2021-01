Explodierende Infektionszahlen – Was ist in Irland los? Anfang Dezember hatte Irland die niedrigsten Corona-Zahlen in der EU, jetzt werden die Intensivbetten knapp. Experten sagen, die Regierung habe kurzfristigen Wirtschaftsinteressen nachgegeben.

Das bisherige Vorzeigeland Irland hat sich innerhalb weniger Wochen zum Corona-Sorgenkind entwickelt. Der EU-Staat meldet umgerechnet auf die Bevölkerung derzeit hohe Infektionszahlen.

In den kommenden Tagen erwarten die Behörden höhere Todeszahlen. Sie warnten, dass bald die Zahl der Intensivbetten nicht mehr ausreichen könne, um Patienten zu versorgen. Mehr als 7000 Pflegekräfte fallen derzeit aus verschiedenen Gründen aus. Auch deshalb sollen Mitarbeiter, die zwar Kontakt mit Corona-Fällen hatten, aber selbst negativ getestet wurden, wieder zur Arbeit erscheinen.

Bis nächsten Montag könnten 2000 neue Corona-Patienten ins Spital eingeliefert werden, sagt der klinische Vorsteher der irischen Gesundheitsbehörde HSE, Dr. Colm Henry. Mehr als 220 dieser Patienten dürften eine Intensivpflege benötigen, womit das Gesundheitssystem an seine Grenze stossen würde. Die Einführung des Impfstoffs könne die Situation nicht rechtzeitig entschärfen. «Dies ist keine Lösung, mit der diesem Anstieg kurzfristig begegnet werden kann», sagt Henry der «Irish Times».

Fünf Todesfälle im November, 56 seit Jahresbeginn

Irland hatte noch Anfang Dezember EU-weit die niedrigste Infektionsrate, mittlerweile weltweit aber mit die höchste. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war von gut 150 Fällen Anfang Dezember zum Jahreswechsel sprunghaft gestiegen und hatte am 8. Januar über 8000 gelegen. Die Behörden machen dafür auch die rasche Ausbreitung der in Grossbritannien entdeckten Virus-Mutation verantwortlich. Zuletzt verlangsamte sich das Infektionsgeschehen wieder; am Mittwochabend gab die Regierung 3569 Neuinfektionen innert Tagesfrist bekannt.

Laut des National Public Health Emergency Team (Nphet) haben sich fünf der letzten gemeldeten Todesfälle im November, ereignet, einer im Dezember und 56 in diesem Monat. Die Zahl der am Mittwoch gemeldeten Todesfälle ist die zweithöchste seit Ausbruch der Pandemie. Die höchste Zahl, 77, wurde am 20. April gemeldet.

«Wir können darauf hoffen, aber wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns.»

Der irische Chefarzt und HSE-Vorsteher Dr. Tony Holohan sagte der «Irish Times», es gebe «einige frühe Anzeichen von Fortschritten» in Bezug auf die täglichen Fallzahlen und die Positivitätsrate. «Wir können darauf hoffen, aber wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns.»

«Die Regierung ist eingeknickt»

Experten machen die Regierung verantwortlich. Der zweite Lockdown sei zu früh beendet worden, ausserdem habe es über die Weihnachtsfeiertage zu viele Kontakte gegeben, sagte Tomás Ryan vom Trinity College Dublin der Deutschen Presse-Agentur. «Die Regierung ist vor kurzfristigen Interessen von Unternehmen eingeknickt.»

«Mit einer aggressiven Unterdrückung des Virus ist ein normaler Sommer möglich.» Tomás Ryan, Trinity College Dublin

Regierungschef Micheal Martin hatte kurz vor Weihnachten die Schliessung von Pubs und Restaurants vom 24. Dezember nachmittags angeordnet. Das sei zu spät gewesen, zumal Reisen innerhalb des Landes noch bis zum 27. Dezember erlaubt waren, kritisierte Ryan.

Hat laut Experten zu spät gehandelt: Der irische Regierungschef Micheal Martin. Foto: Francisco Seco (Keystone)

Seit dem 1. Januar sind landesweit schärfere Massnahmen in Kraft, so sind nicht lebensnotwendige Geschäfte und Einrichtungen geschlossen und private Besuche verboten. Ryan forderte: «Wir brauchen eine aggressive Unterdrückung des Virus mit strikten Restriktionen.» Dann sei ein normaler Sommer möglich.

Bisher hat das Land mit 4,9 Millionen Einwohnern knapp 160’000 Corona-Fälle gemeldet, 2600 Menschen starben. Die Regierung hofft, dass bis Ende März 700’000 Menschen gegen Corona geimpft sind. Experte Ryan sagte, eine weitreichende Impfung der Bevölkerung sei erst im Spätsommer oder Herbst realistisch.

