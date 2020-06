Nach den neusten Lockerungen – Was ist in diesem Sommer doch noch möglich? Die 300er-Grenze fällt am Montag, Veranstaltungen bis 1000 Zuschauer sind wieder erlaubt. Gibts nun doch noch das eine oder andere kleine Open Air in der Region Bern? Michael Feller

Ab September ist wohl auch die 1000-Personen-Begrenzung geschichte – und Aarberg wird zum Ort des einzigen grösseren Festivals diesen Sommer. Das Stars of Sounds findet vom 3. bis zum 5. September statt. Foto: Nadia Schweizer

Die Corona-Faustregel bleibt: Es ist kompliziert. Und somit ist nach der jüngsten Lockerung erst einmal unklar, wie weit die neue Freiheit wirklich geht. Ab Montag sind Events mit 1000 Gästen erlaubt, doch noch gilt die Prämisse der Schutzkonzepte. Gemäss dem Bundesrat muss das Publikum in 300er-Sektoren unterteilt werden, damit nicht mehr als 300 Leute kontaktiert werden müssten, falls es zu einem Corona-Fall kommt. «Ein wirtschaftlicher Betrieb ist so nur erschwert möglich», gibt die Bar- und Clubkommission Bern in ihrem Communiqué zu bedenken.