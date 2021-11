Kolumne Nina Kunz - Was ist Ihr Lieblingswort auf Schweizerdeutsch?

Vor kurzem wurde ich gefragt, was mein Lieblingswort auf Schweizerdeutsch sei, und ich musste keine Sekunde nachdenken, denn es ist und war schon immer: grümschele.

Grümschele ist, wie Sie vermutlich wissen, ein Verb, das so viel bedeutet wie: ziellos zu Hause herumwerkeln. Wenn ich zum Beispiel meine Sockenschublade neu sortiere, alte Postkarten einordne oder die Apothekenzeitschrift studiere, die ich seit Jahren ungefragt zugeschickt bekomme, dann grümschel ich.

Nun gibt es zwei Gründe, warum ich dieses Wort so gerne mag. Erstens finde ich, dass «grüm-sche-le» einfach grossartig von der Zunge geht. Und zweites schätze ich die Tätigkeit an und für sich. Beim Herumstöbern zu Hause wird es mir nämlich plötzlich egal, was ich beruflich mache oder wie cool ich auf andere wirke. Und diese Pause von meinem Ego tut gut. Zudem gefällt es mir, dass man auch nicht besser oder schlechter grümschele kann. Man macht es einfach – und irgendwann merkt man, dass gerade fünf Stunden verflogen sind.