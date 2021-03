Berner Zauberer in grosser US-Show – «Was ist ein Alphorn? Kein Amerikaner kennt das!» Der Berner Zauberer Lionel hat es in eine berühmte US-TV-Sendung geschafft. Wir waren bei der Aufzeichnung dabei. Nein, nicht in Las Vegas, in Starrkirch bei Olten. Michael Feller

Hier ist die Milch noch Milch, bald macht Lionel daraus Wein und Cola. Szene von der Aufzeichnung in Starrkirch. Foto: Susanne Keller

Wenn Penn & Teller rufen, ruft Las Vegas, dann ruft die grosse weite Welt der nordamerikanischen Unterhaltungsindustrie. Das Zauberduo mag hierzulande unbekannt sein, in den USA sind sie Stars wie einst Siegfried und Roy oder David Copperfield.

Ihre Zaubershow «Fool us» lebt von einem einfachen wie bestechenden Konzept: Zauberinnen und Zauberer zeigen ihren Trick, und die beiden versuchen zu erraten, was dahintersteckt. Wer sie täuschen kann, gewinnt einen Auftritt bei Penn & Teller – mitten in der richtigen Bühnenshow der Zaubercracks, die regelmässig in den riesigen Theatersälen von Las Vegas auftreten.