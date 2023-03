Diskussion über «wokes» Theater – «Was ist eigentlich so schlimm daran, aktuelle Themen zu verhandeln?» Antirassistische Manifeste, Genderthemen, Weltverbesserungsstücke: Wie stark soll sich das Theater politisch engagieren? Drei Berner Theaterleute zum Zustand der Bühnenkunst. Lena Rittmeyer

«Es geht darum, Zugänge zu öffnen»: Ute Sengebusch (ganz rechts) mit Christiane Wagner und Roger Vontobel in der Werkstadt Lorraine. Foto: Raphael Moser

Theater? Normalerweise nicht unbedingt eine Sparte, die im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit steht. Vor einigen Monaten aber geriet die Bühnenkunst unfreiwillig in die nationalen Schlagzeilen. Als «House of Wokeness» bezeichnete die «NZZ am Sonntag» das Zürcher Schauspielhaus. Das war keineswegs schmeichelnd gemeint: Die Bemühungen der beiden Intendanten um Diversität und Inklusion würden einen Teil des Publikums abschrecken, so die These der Zeitung.