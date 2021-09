Wort zum Sonntag - Was ist der Mensch?

«Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?» (Ps. 8,4–5)

Was ist der Mensch? Diese Frage steht im Zentrum des 8. Psalms. Die Frage nach dem Wesen des Menschen ist der staunende und dankbare Ruf des Psalmisten an seinen Gott. Im Vertrauen darauf, dass das Wesen des Menschen im Wesen Gottes seinen Ursprung hat, bekennt der Psalmist, dass der Mensch nur durch Gott existieren und nur dank der Fürsorge Gottes im Leben bestehen kann. Spricht der biblische Mensch über sich selbst, so spricht er immer zuerst über Gott und darüber, was Gott an ihm bewirkt.