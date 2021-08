Leserfrage – Was ist das für eine Raupe? Gabi Reusser aus Düdingen braucht die Hilfe der Leserschaft. Sie möchte wissen, was da in ihrem Garten unterwegs war.

Es ist ein wahres Naturspektakel: die Verwandlung der Raupe zum Schmetterling. Eine solche könnte sich bald auch in Gabi Reussers Garten abspielen. Die Leserin aus Düdingen hat dort kürzlich eine ihr unbekannte Raupe entdeckt. Auch was aus dem braunen Tierchen mit den hellen Punkten dereinst wird, weiss sie nicht. Sie bittet deshalb die Leserschaft um Hilfe und fragt: «Wer weiss, um welche Raupe es sich handelt und was aus ihr entsteht?» (mbl)

Falls Sie die Antwort kennen, senden Sie eine Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Raupe). Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse an.

