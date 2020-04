Leserfrage – Was ist das für ein Insekt? Dieses Tier gibt einem Leser Rätsel auf. Salome Studer

Das Tier tauchte im Garten von Leser Eugen Bühlmann auf und besuchte dort verschiedene Blumen. Foto: Eugen Bühlmann

Eugen Bühlmann aus Thun hat ein ihm unbekanntes Insekt in seinem Garten entdeckt. «Es besuchte verschiedene Blumen und verschwand, wie es gekommen war», erzählt der Leser. Er möchte nun wissen, um was für ein Tier es sich handelt. Er hofft, dass jemand aus der «Forum»-Leserschaft ihm weiterhelfen kann. Kennen Sie die Antwort? Dann schreiben Sie an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Insekt). Geben Sie bitte Ihren Vornamen, Ihren Namen sowie Ihre vollständige Adresse an. (sst)

