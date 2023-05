Tagestipp: Theaterstück «Revolutionstrilogie» – Was ist aus unseren Werten geworden? Das Theater Biel Solothurn zeigt die «Revolutionstrilogie» des katalanischen Autors Esteve Soler als deutschsprachige Erstaufführung.

Absurde Konsumgesellschaft: Die «Revolutionstrilogie» ist ein wilder Szenenreigen. Foto: Joel Schweizer

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: So lauteten einst die Werte der Französischen Revolution. Was ist über 200 Jahre später aus ihnen geworden? Dieser Frage geht der katalanische Autor Esteve Soler in seinem Stück «Revolutionstrilogie» nach. In einem Reigen verschiedener Szenen, alle gespickt mit absurdem Humor, skizziert er das Bild einer verrohten, konsumorientierten Gesellschaft. Da fordert beispielsweise eine Mutter von ihrem Baby mehr Effizienz. Oder eine Braut wirft ihrem Bräutigam Sexismus vor und verlässt ihn vor dem Traualtar. Regie bei der deutschsprachigen Erstaufführung führt der österreichische Regisseur Daniel Kunze.

lri

