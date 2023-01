Fragen an Kurator Hans Ulrich Obrist – Was ist alt? Und was ist neu? Die Antwort ist ganz einfach. Doch blicken wir auf die Kunst, wirds komplizierter – was uns zu einem japanischen Künstler führt. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Ein Shintō-Schrein in der japanischen Präfektur Kanagawa, nach einem Entwurf des Künstlers Hiroshi Sugimoto –ganz neu gebaut, in alter Form. Foto: Odwara Art Foundation

Eigentlich beantworten sich diese Fragen von selbst, möchte man meinen. Alles, was früher hergestellt, erzeugt, gemacht wurde, ist alt. Und alles, was gerade eben erst entstanden ist, muss das Neue sein. Blickt man allerdings auf die Kunst, stellt sich das nicht immer so dar. Ein Kunstwerk, das viele Hundert Jahre alt ist, kann als sehr neu erscheinen, und eine Arbeit, die erst vor wenigen Jahren entstanden ist, als sehr alt.