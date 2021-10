Projekt der Bödeligemeinden – Was in der Ferienbetreuung alles möglich ist Die Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen bieten als Pilotprojekt Ferienbetreuung für Kinder bis zur 6. Klasse an. Ponyreiten und die Feuerwehr gehörten zu den Höhepunkten.

Der Besuch des Feuerwehrmagazins gehörte zu den Höhepunkten der Ferienbetreuung. Foto: BOM

Neu herrscht auch in der Schulferienzeit in den Räumlichkeiten der Tagesschule West in Interlaken reger Betrieb. Die Einwohnergemeinden Interlaken, Matten und Unterseen bieten seit dem Sommer 2021 eine Ferienbetreuung für Kindergartenkinder und Schulkinder bis zur 6. Klasse an – vorerst als Projekt bis zu den Herbstferien 2023. Das teilt die Gemeinde Interlaken mit.

Rund 20 Kinder

Während dreier Wochen in den Sommerferien und zweier Wochen in den Herbstferien konnten jeweils rund 20 Kinder mit viel Freude und Spass von diesem neuen Angebot profitieren. Das Ponyreiten, die Besichtigung des Feuerwehrmagazins und der Besuch auf dem Bauernhof gehörten dabei ganz klar zu den Höhepunkten für die Kleinen. Aber auch das Bräteln im Wald, die Schnitzeljagd und die Fahrt mit dem Riesenrad haben für viel Begeisterung und strahlende Kinderaugen gesorgt.

Das unbeständige Wetter hat den Betreuungspersonen viel Spontanität und Einfallsreichtum abverlangt. Wenn es für Aktivitäten im Freien zu stürmisch war, wurde drinnen etwa gespielt, gebastelt, gezaubert, gekocht und gemalt.

«Die Betreuungspersonen haben sich mit viel Herzblut und Engagement um die Kinder gekümmert.» Aus der Mitteilung der Gemeinde Interlaken

Auch seitens Betreuungspersonen, die sich laut der Gemeinde Interlaken «mit viel Herzblut und Engagement um die Kinder gekümmert haben», gab es durchwegs positive Rückmeldungen. Die Angebote für den Sommer und Herbst 2022 werden im kommenden Frühjahr im Amtsanzeiger Interlaken und auf den Websites der Schulen publiziert. (pd)

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.