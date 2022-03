Was geht? – Unsere Ausgehtipps der Woche – Was im Trubel des Weltgeschehens beinahe vergessen ging Diese Woche ist in Bern die skurrilste Boygroup der Schweizer Literaturszene und ein zwischen Diva und Hooligan oszillierendes Wesen zu Gast. Kulturredaktion

Auf dem Gipfel löst sich diese Dreierseilschaft auf

Auf dass wir von ihnen gerichtet werden: Achim Parterre, Matto Kämpf, Rolf Hermann (v.l.n.r.). Foto: Marco Zanoni

Ein waghalsiger Ikea-Mitarbeiter übt im Warenlager die Erstbesteigung, Wölfe werden mit dem Ratrac gejagt und Bergsubventionen mittels Anhebung des Talbodens erschlichen. Die Gebirgspoeten mit dem Fast-Oberländer Matto Kämpf, dem Vollblut-Emmentaler Achim Parterre und dem im Bieler Exil lebenden Oberwalliser Rolf Hermann haben in ihren vier Bühnenprogrammen immer wieder lustvoll Mythen und Klischees der ländlichen Schweiz zu einer schwarzhumorigen Schlacke verarbeitet. Jetzt löst sich die skurrilste Boygroup der Schweizer Literaturszene sozusagen auf dem Gipfel ihres Erfolgs auf. An einem langen Wochenende spielen sie ihr Repertoire ein letztes Mal. (lex)

Vom Eurovision Song Contest ins Bierhübeli: Hooverphonic

In der Musik ist es manchmal ein bisschen wie in der Liebe: Gut beraten ist, wer zuweilen nicht ganz fassbar bleibt. Das werden sich auch die Verantwortlichen der Gruppe Hooverphonic aus Belgien gesagt haben, und so haben sie in ihrem Werdegang einige raffinierte Haken geschlagen: Angefangen hat das Ganze Mitte der Neunzigerjahre mit Musik für Trip-Hop-Melancholiker und zur Freude der Hallgeräte-Industrie. Es folgten Exkurse in den Breitleinwand-Pop, in den New Wave oder zum Nightclub-Jazz. Der rote Faden: ein Faible für ordentliche Songstrukturen, für mal schwülstige, mal bitterzarte Schwermut und eine Vorliebe für cineastische Musikdichtung. So erstaunt es nicht, dass Songs von Hooverphonic bereits in Soundtracks von Filmen wie «I Know What You Did Last Summer» oder gar in der TV-Serie «Baywatch» zu vernehmen waren. Nach einem sehr enttäuschend ausgefallenen Abstecher an den letztjährigen Eurovision Song Contest (Belgien: 3 Points) haben Hooverphonic ein Album veröffentlicht, das – wie sollen wirs sagen? – etwas gar ungeheimnisvoll ausgefallen ist. (ane)

Als der Kalte Krieg noch Routine war: Crimer

Im Trubel des Weltgeschehens ist beinahe vergessen gegangen, dass der helvetische Lieblings-Eighties-Popper Crimer Ende letzten Jahres ein neues Album veröffentlicht hat. Es ist mehr oder weniger hitlos ausgefallen, was aber die Freude daran nur unwesentlich trübt. Er triggert mit seinen ohrwurmigen Synthiepop-Schlagern Erinnerungen an eine Zeit in den Achtzigern, als der Kalte Krieg noch Routine war und Neonlicht noch Romantik entfachte. Und wenn wir es im obigen Text schon vom Eurovision Song Contest hatten: Crimer war dabei, als letztes Jahr in einer extra dafür angelegten Studio-Session der nächste Schweizer Beitrag für das grösste europäische Musikfest ausgeheckt wurde. Sein Vorschlag klang fantastisch. Eine Teilnahme könnte seine Karriere – absolut verdientermassen – in neue Sphären hieven. Jetzt muss er nur noch auserkoren werden. (ane)

Pop einer Unberechenbaren: Evelinn Trouble

Ein erstaunliches Tonwerk hat letztes Jahr die Sängerin Evelinn Trouble veröffentlicht. Die Frau, die sich so gern der künstlerischen Unberechenbarkeit ergibt, hat ein relativ risikoarmes, aber umso seelenvolleres Pop-Album abgeliefert. Obwohl der behandelte Themenbereich ein eher düsterer ist: Das Album wurde in einem dunklen Winter in Berlin geschrieben und analysiert eher illusionslos und ernüchtert unsere Sehnsucht nach Liebe. Dafür hat sie den Award für das beste Album 2021 des Vereins Indie Suisse eingeheimst. Dem Album sei ein langer Prozess vorausgegangen, wie Evelinn Trouble künftig klingen solle, weg von der lange vorherrschenden Retro-Verliebtheit, hin zu einer zugänglicheren, elektronischen Popmusik. So viel zur Theorie. Wer jedoch nun ein ordinäres Wohlfühl-Konzert mit nachvollziehbarer Dramaturgie erwartet, hat nicht die Rechnung mit dem kapriziösen, zwischen Diva und Hooligan oszillierenden Wesen dieser bemerkenswerten Frau gemacht. Pop hin oder her. (ane)

Von der Kirche in den Konzertsaal: Reyn

Der Holländer Reyn hat in der französischen Popszene Fuss gefasst. Foto: zvg

Reyn Ouwehand ist Komponist, Produzent und Performer. Sein Studio in Amsterdam befindet sich in einer ehemaligen Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Ist der holländische Musiker nicht dort, findet man ihn vorwiegend in Paris, denn Reyn hat in der französischen Popszene ziemlich Fuss gefasst: Zaz, Vanessa Paradis und Stephan Eicher sind nur einige der Namen, mit denen er bisher zusammengearbeitet hat. Im Rahmen des genreübergreifenden Musikfestivals Apples and Olives (Zürich und Bern) veranstaltet das Casino Bern einen Konzertabend mit Reyn am Klavier. (mar)

Musikalisches Frühlingserwachen: Sinfonieorchester Biel Solothurn

Die britische Harfenistin Emily Hoile bereichert das sinfonische Bouquet mit Harfenklängen. Foto: Anne Hornemann

Frühling! Alle Jahre wieder blüht das Leben auf, farbenfroh und leichtfüssig. Unter der Leitung von Kaspar Zehnder widmet das Sinfonieorchester Biel Solothurn dem nahenden Lenz ein ganzes Konzertprogramm. Zu hören: eine Uraufführung des Berner Komponisten Christian Henking (* 1961), in welcher der teils farbenblinde Komponist vertont, was er nicht sehen kann. Hinzu kommen Harfenklänge «à la russe» von Reinhold Glière, gespielt von der jungen Britin Emily Hoile. Robert Schumanns zweite Sinfonie rundet das Bouquet ab mit satt aufgetragener deutscher Romantik. (mar)

Die literarische Stimme nicht verlieren: «Weiter schreiben»

Ein schweizerisch-afghanisches Tandem: Julia Weber und Hussein Mohammadi. Foto: zvg

Wer aus einem Land flüchten muss, lässt nicht nur seine vertraute Umgebung zurück, sondern häufig auch seine Sprache. Geflüchtete Autorinnen und Autoren verlieren im Exil oft die Überzeugung und die Sicherheit, weiterhin literarisch tätig zu sein. Das Literaturportal «Weiter schreiben» soll Abhilfe schaffen: Es bietet Schreibenden eine Plattform, um ihre Texte zu veröffentlichen. Zum Beispiel dem Afghanen Hussein Mohammadi: Von ihm sind auf der Website Auszüge aus dem Roman «Tausendundein Schmerz» zu lesen – auf Deutsch und in Originalsprache. Mohammadi liest und diskutiert in Bern im Tandem mit der Schweizer Autorin Julia Weber. (reg)

Fehler gefunden?Jetzt melden.