Super League live: Luzern – Basel – Cabral trifft – Basel führt nach drei Minuten 1:0

3' TOR Cabral trifft bereits zum 1:0

So gut beginnt das hier gar nicht für den Luzerner Interimstrainer Chieffo. Zhegrova flankt mit dem Aussenrist zur Mitte, dort steht Cabral, springt hoch und köpfelt den Balll an Müller vorbei. Was für ein Start für die Basler – was für ein Lauf für Cabral.