Super League live: GC – Lugano – Was bringt die zweite Halbzeit zwischen GC und Lugano?

Pause im Letzigrund

Wir haben Ihnen angeboten, sich von Netflix fernzuhalten und bei uns dieses Spiel zu verfolgen. Dann mussten wir uns ansehen, wie sowohl GC als auch Lugano uns gar nicht mal so doll unterhielten. Bis GC aufdrehte und zu zwei grossen Möglichkeiten in der Schlussphase dieser ersten Halbzeit kam. Wir hoffen, dass es so weiter geht – und Sie uns erhalten bleiben.