Installation im Thuner Schwäbisbad – Was hörst du, wenn du still bist? Die aktuelle Installation im Flussbad Schwäbis ist eine Aufforderung. Der Künstler Daniel Ritter nennt sie «4 Minuten 33 Sekunden PSST». So lange soll man still sein und hören. Margrit Kunz

Daniel Ritter auf dem Dach über seinem «Plakat 4’33’’ PSST». Foto: Margrit Kunz

Die Idee zur Installation basiert auf einer Komposition des US-Amerikaners John Cage, der gesagt hat: «All we do is music». Also lässt er in der Komposition, die «4 Min 33 Sek, tacet, Stille, Pause» heisst, so lang keinen einzigen Ton erklingen und fordert damit auf, in dieser Zeit hinzuhören in die Umgebung.