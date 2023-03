Der Sicherheitspolitiker und die Ruag-Frau – Was hinter der Aufregung um die Geschwister Burkart steckt Déborah Carlson-Burkart, die Schwester von FDP-Präsident Thierry Burkart, ist Verwaltungsrätin beim Technologie­konzern Ruag International. Die «Weltwoche» wittert einen Skandal. Was ist dran? Jacqueline Büchi

Thierry Burkart bezeichnet den Kontakt zu seiner Schwester Déborah Carlson-Burkart als «lose». Fotos: Christian Beutler (Keystone), Gerry Nitsch

Manchmal passt plötzlich alles zusammen. Als Thierry Burkart im Oktober 2021 Präsident der Freisinnigen wird und die Sicherheitspolitik zum Schwerpunktthema erklärt, wird er dafür noch belächelt. Doch nur wenige Monate später marschiert Putin in die Ukraine ein. Die Sicherheitspolitik wird zu einem der prägenden Themen der Bundespolitik und Burkart zu einer der profiliertesten Figuren in der öffentlichen Debatte.

Manchmal passt plötzlich alles zusammen. Das sagte sich auch «Weltwoche»-Autor und Alt-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli. Im vergangenen Sommer berichtete er erstmals, dass Déborah Carlson-Burkart seit November 2021 im fünfköpfigen Verwaltungsrat des Technologiekonzerns Ruag International sitzt.

Wer Mörgelis Text las, musste zum Schluss kommen, dass es sich um eine Konstellation von höchster Brisanz handelt. Schwester und Bruder funktionierten gemeinsam «wie geschmiert», analysierte der Ex-Politiker: «Sie kassiert in der Rüstungsindustrie, er dröhnt politisch für erleichterte Waffenlieferungen ans Ausland und eine Annäherung an die Nato.»

Wie brisant ist die familiäre Verbindung wirklich?

In Varianten wiederholten Mörgeli und seine Redaktionskollegen diesen Vorwurf seither in mehreren Texten. Zuletzt vergangene Woche im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf von alten Leopard-1-Panzern durch die Ruag.

Auch ausserhalb der «Weltwoche»-Leserschaft nahm man Notiz vom prominenten Geschwisterpaar. Als im bürgerlichen Lager ein Streit um die Wiederausfuhr von Waffen aus Schweizer Produktion entflammte, wies SVP-Chef Marco Chiesa in einem Interview mit dieser Zeitung ebenfalls auf die familiäre Verbindung hin.

Wie problematisch ist die Burkart-Connection also?

Bei genauerem Hinschauen zeigt sich: Die Sache ist wohl kaum so heiss, wie es zunächst den Anschein macht. Zwar stimmt es, dass die Anwältin Déborah Carlson-Burkart Verwaltungsrätin der Ruag ist. Allerdings wurde der Ruag-Konzern ab 2020 in zwei unabhängige Unternehmen aufgespalten. Die Ruag MRO, welche die Schweizer Armee ausrüstet, und die Ruag International. Beide Teile sind im Besitz des Bundes und rechtlich sowie organisatorisch eigenständig.

Die doppelte Ruag

Carlson-Burkart ist Verwaltungsrätin bei Ruag International. Das Unternehmen wurde in den vergangenen Jahren umgebaut, von einem militärischen zu einem zivilen Konzern mit Fokus auf der Luft- und Raumfahrt. Zuletzt wurden mehrere Geschäftszweige aus dem Rüstungsbereich abgestossen, darunter die Munitionssparte Ammotec und der Bereich Simulation and Training. Geht es nach dem Willen des Bundesrats, soll die Ruag International mittelfristig privatisiert werden.

Der Anteil des Umsatzes, der mit militärischen Gütern erzielt werde, bewege sich zurzeit im tiefen einstelligen Prozentbereich, sagt ein Unternehmenssprecher. Vergangenes Jahr, als der Verkauf der genannten Bereiche noch nicht abgeschlossen war, waren es demnach 13 Prozent.

Fakt ist: Mit den von Mörgeli genannten Leopard-1-Panzern hat Ruag International nichts zu tun. Die vom Bundesrat inzwischen gestoppten Verkaufspläne stammten von der Ruag MRO.

«Mit meinem Bruder habe ich nie über den Ammotec-Verkauf gesprochen.» Déborah Carlson-Burkart

Noch eher eine Rolle spielt die Geschwisterbeziehung bei der Munitionsfabrik Ammotec, die vergangenes Jahr an den italienischen Waffenhersteller Beretta verkauft wurde. Thierry Burkart machte sich im September 2021 im Ständerat für den Verkauf der Firma durch Ruag International stark. Zwei Monate später wurde Déborah Carlson-Burkart Verwaltungsrätin beim Technologiekonzern.

Nicht belegen lässt sich, ob Thierry Burkart zum Zeitpunkt der Ständeratsdebatte schon von den Karriereplänen seiner Schwester wusste. Der Bund als Eignerin der Ruag gibt nur vage an, die Interviews mit den Kandidatinnen für den Verwaltungsrat seien im Sommer und Herbst 2021 geführt worden.

Déborah Carlson-Burkart schreibt auf Anfrage, sie habe ihre Kandidatur für das Ruag-Mandat gegenüber ihrem Bruder erstmals Ende Oktober 2021 erwähnt. Grundsätzlich trenne sie Geschäftliches und Privates. Zudem halte sie sich sowohl als Anwältin wie auch als Verwaltungsrätin strikt an die Schweigepflicht. «Mit meinem Bruder habe ich nie über den Ammotec-Verkauf gesprochen.» Der Bundesrat habe ausserdem schon Jahre vor ihrem Eintritt in den Verwaltungsrat entschieden, Ammotec zu verkaufen.

Thierry Burkart beteuert ebenfalls, erst nach der Ständeratsdebatte von den Verwaltungsrats­ambitionen seiner Schwester erfahren zu haben. Christoph Mörgeli habe ihm vor der Publikation der Artikel jeweils nicht die Gelegenheit gegeben, Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen. Die intensive Berichterstattung der «Weltwoche» in der Sache bezeichnet der FDP-Chef als Wahlkampfgetöse.

Eine ungewöhnliche Familie

Widersprüchliche Angaben gibt es zur Frage, wie eng die Beziehung des 47-jährigen Thierry Burkart und seiner sechs Jahre älteren Schwester ist. Während sie das Verhältnis knapp als «gut» bezeichnet, spricht er von einem «losen Kontakt». Dem Vernehmen nach kühlte sich das Verhältnis der beiden Geschwister in den letzten Jahren deutlich ab.

Bekannt ist, dass Thierry Burkart und seine Schwester eine bewegte Familiengeschichte haben. Der Vater verliess die Familie, als Thierry drei Jahre alt war. Er kehrte in sein Heimatland Italien zurück – und nahm den Bruder von Thierry und Déborah mit. Der FDP-Politiker bezeichnet den Vorfall im Rückblick als Kindsentführung. Inzwischen ist der Vater verstorben. Mit seinem in Italien aufgewachsenen Bruder kann sich Thierry Burkart nur auf Englisch unterhalten.

«Wir mussten uns unseren Platz im Leben suchen.» Thierry Burkart über seine Kindheit

Thierry und Déborah sind bei der alleinerziehenden Mutter, einer Heilpädagogin, im Kanton Aargau aufgewachsen. Ein Jugendfreund sagt, beide seien früh «tonangebende» Typen gewesen. Insbesondere die Schwester sei im Schulhaus aufgefallen. Sie sei eine gute Sportlerin gewesen, auf dem Schulhausplatz sei sie oft von Bewunderern umgeben gewesen. Thierry sei im Vergleich dazu der stillere, diplomatischere Typ.

Burkart selber erzählt, die familiäre Situation habe ihn geprägt. Seine Schwester und er hätten früh viel Verantwortung übernehmen müssen. «Wir mussten uns unseren Platz im Leben suchen.»

Gefunden haben ihn beide in ansehnlichen Karrieren. Die Anwältin Déborah Carlson-Burkart leitete in der Vergangenheit die Rechtsabteilungen verschiedener börsenkotierter Unternehmen, etwa jene des Finanzdienstleisters Rothschild. Heute sitzt sie in einer ganzen Reihe von Verwaltungsräten, darunter bei der Krankenkasse Visana und beim französischen Energiekonzern Alstom. Allein mit dem Ruag-Mandat, das einem Pensum von 15 Prozent entspricht, verdient Carlson-Burkart jährlich inklusive Spesen rund 75’000 Franken. Politisch ist sie im Gegensatz zum Bruder nicht aktiv.

Nur rudimentäre Ausstandsregeln

Die Berichterstattung zu den Geschwistern ist auch Burkarts Parlamentskolleginnen und -kollegen nicht entgangen. Darauf angesprochen, halten linke wie rechte Ratsmitglieder fest, man nehme es Thierry Burkart ab, dass er seine sicherheitspolitischen Positionen unabhängig von der Schwester vertritt.

So sagt etwa die SP-Sicherheitspolitikerin Min Li Marti: «Dass Thierry Burkart gern mehr Geld für Rüstungsgüter hätte, ist sicher kein neues Phänomen.» Sie sieht das Problem denn auch weniger bei den Geschwistern Burkart als ganz grundsätzlich in den rudimentären Ausstandsregeln des eidgenössischen Parlaments. Marti sagt: «Jedes kommunale Parlament hat definiertere Ausstandsregeln als National- und Ständerat.»

Mit einem Vorstoss versuchte die SP-Nationalrätin 2017 zu erreichen, dass Ratsmitglieder in den Ausstand treten müssen, wenn sie selber oder eine nahe verwandte Person von einer Angelegenheit betroffen sind. Die parlamentarische Initiative scheiterte jedoch. Heute kennt das Parlamentsrecht nur in drei bestimmten Bereichen klar definierte Ausstandsregeln: bei der Ausübung der Oberaufsicht, in Immunitäts­kommissionen und in Amtsenthebungs­verfahren.

«Dieser Artikel verhindert es beispielsweise nicht, dass Verwaltungsräte von Krankenkassen in der Gesundheits­kommission mitstimmen.» SP-Sicherheits­politikerin Min Li Marti

In allen anderen Bereichen der Parlamentsarbeit besteht lediglich eine Offenlegungspflicht. Die Ratsmitglieder müssen im Rat oder in der Kommission also darauf hinweisen, wenn sie sich zu einem Geschäft äussern, das ihre persönlichen Interessen unmittelbar betrifft. «Dieser Artikel verhindert es aber beispielsweise nicht, dass Verwaltungsräte von Krankenkassen in der Gesundheits­kommission mitstimmen», so Min Li Marti. Solche Fälle seien deutlich problematischer, als wenn die Schwester eines Sicherheitspolitikers im Verwaltungsrat eines Technologie­unternehmens sitze.

«Weltwoche»-Autor Mörgeli hält auf Anfrage an seiner Darstellung fest. Die Entflechtung der beiden Ruag-Unternehmen sei rechtlich erst vergangenes Jahr abgeschlossen worden, als Déborah Carlson-Burkart bereits Verwaltungsrätin war. Ebenso sei der Verkauf der Munitionsfirma Ammotec in ihrer Amtszeit besiegelt worden. «Es versteht sich, dass hier heikle Familienbande und Interessenkonflikte bestehen.»

Der Bund hatte als Eignerin der Ruag Kenntnis davon, dass Déborah Carlson-Burkart die Schwester von Ständerat Burkart ist, wie es bei der zuständigen Stelle auf Anfrage heisst. Ein Problem erkannte man darin offensichtlich nicht: Frau Carlson-Burkart habe das Anforderungsprofil von allen Kandidatinnen und Kandidaten am besten erfüllt.

