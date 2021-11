Wein und Bier bei Migros – Was hinter der Alkoholfrage steht Die Delegierten entscheiden am Samstag, ob die Genossenschafter über Duttweilers Alkoholverbot abstimmen dürfen. Das hat viel mit der Konkurrenz zu tun. Erich Bürgler , Armin Müller

Er trank selber gerne ein Glas Wein, wollte aber mit Alkohol kein Geschäft machen: Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler bei der Eröffnung des 1. Supermarktes in Zürich im Jahr 1926. Foto: RDB BY Dukas

Am Samstagvormittag treffen sich die 100 Delegierten des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) in Zürich zur jährlichen Versammlung. Das wichtigste Traktandum: Soll die Migros in ihren Supermärkten in Zukunft auch Wein, Schnaps und Bier verkaufen dürfen?

Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler rauchte und trank selber gerne ein Glas Wein. Ein Geschäft wollte er mit diesen Produkten aber nicht machen. Seit der Gründung verzichtet die Migros deshalb auf den Verkauf von Alkohol und Tabak. Alkoholismus war damals ein grosses Problem, und die Förderung der Volksgesundheit war dem Gründer ein wichtiges Anliegen. Seit 1983 ist der Grundsatz in den Migros-Statuten und in den Verträgen zwischen dem MGB und den zehn regionalen Genossenschaften festgeschrieben: «Der Verkauf von alkoholischen Getränken und Tabakwaren durch die Migros ist nicht gestattet. Als Verkauf gelten die entgeltliche Abgabe zum Mitnehmen und die Hauslieferung.»