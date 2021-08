Junge Ungeimpfte besonders betroffen – Was hinter den steigenden Fallzahlen im Kanton Bern steckt Die Gesundheitsdirektion rechnet mit einem rasanten Anstieg der Neuinfektionen in den kommenden Tagen. Impfdurchbrüche bleiben aber selten. Quentin Schlapbach

Die Delegiertenversammlung der SVP Kanton Bern sorgte Anfang Juli für Kritik, weil die Corona-Massnahmen nicht konsequent befolgt wurden. Laut der Gesundheitsdirektion trugen Veranstaltungen zum Infektionsgeschehen bei. Foto: Adrian Moser

Die Ansteckungszahlen im Kanton Bern sind in den letzten Stunden und Tagen stark angestiegen. Am Dienstag meldete der Kanton Bern 245 neue Fälle – das sind dreimal so viele wie noch vor einer Woche. Laut der Berner Gesundheitsdirektion gibt es dafür zwei Erklärungen. «Einerseits haben wir es bei der Delta-Variante mit einer deutlich ansteckenderen Variante zu tun», sagt Sprecherin Naomi Brunner. «Andererseits sehen wir jetzt nach und nach den Effekt der Lockerungen der Massnahmen, der Zunahme von Veranstaltungen und der Ferien.»

Dieser Negativtrend dürfte sich in den nächsten Tagen weiter akzentuieren. «Es ist damit zu rechnen, dass die Fallzahlen noch schneller und stärker zunehmen werden», sagt Brunner. Immerhin: Die Hospitalisierungen stiegen bisher noch nicht so schnell an. Das könne sich jedoch ändern, sagt Brunner. «Die Entwicklung muss deshalb laufend beobachtet werden, um bei Bedarf rechtzeitig zielgerichtete Massnahmen ergreifen zu können.» Die neusten Hospitalisationszahlen wird der Kanton Bern am Mittwoch bekannt geben.