SP-Anlass zu Pflegeinitiative – Was hilft dem Pflegepersonal wirklich? SP Unterseen und Bödeli informierten über ihre Sicht auf die Pflegeinitiative, welche das Rezept gegen «gravierende Mängel des Schweizer Gesundheitswesens» sei.

SP Unterseen und SP Bödeli führten im Unterseener Stadthaus eine Infoveranstaltung zur Pflegeinitiative durch. Foto: PD

«Das Parlament hat in den letzten zehn Jahren nichts für die Pflege getan», sagte Peter Marbet, ehemaliger Direktor des Berner Bildungszentrums Pflege, an einer öffentlichen Informationsveranstaltung der SP Unterseen und der SP Bödeli zur Pflegeinitiative. Deshalb hätten die Pflegenden das Heft selbst in die Hand nehmen müssen und 2017 eine Volksinitiative gestartet, über die das Volk am 28. November abstimmen wird.

Marbet, Mitglied des Initiativkomitees, zeichnete ein alarmierendes Bild der Lage: Die Pflegefachpersonen belegen den ersten Rang an offenen Stellen von allen Berufsgruppen. Im zweiten Quartal 2021 beispielsweise gab es 11’456 Stellen unbesetzte Stellen. Bis zum Jahr 2029 braucht es zusätzlich 70’500 Pflegende – doch es werden viel zu wenige ausgebildet.

Dies habe einerseits Auswirkungen auf die Qualität der Pflege, aber andererseits auch das Personal, das, wie Marbet erklärte, weit über die Leistungsgrenze hinaus beansprucht werde. Zu den Folgen gehörten Burn-out, Depression oder Angsterkrankungen.

Und der Gegenvorschlag?

Um diese Missstände zu beheben, müsse die Pflegequalität gesichert werden. Genau das sei das Hauptziel der Initiative, sagte Marbet. Den indirekten Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament bezeichnete er als «reine Symptombekämpfung». Der Gegenvorschlag tritt automatisch in Kraft, sollte die Initiative vom Volk abgelehnt werden.

Die Spiezer SP-Grossrätin Ursula Zybach verteidigte den Gegenvorschlag, weil mit der Ausbildungsoffensive ein Kernelement der Initiative rasch verwirklicht werden könnte: «Da weiss man, was man hat.» Die Umsetzung von Volksbegehren dauert meist sehr lange.

PD/sgg

Fehler gefunden?Jetzt melden.