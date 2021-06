Folgen der Rechtschreibreform – Was heute der Genderstern ist, war vor 25 Jahren die Gemse – oder die Gämse? 1996 wurden unter heftigem Protest neue Sprachregeln eingeführt. Was ist daraus geworden? Antworten aus der Schule, dem Korrektorat – und von unserem Deutschexperten. Susanne Kübler , Martin Ebel

Sie standen im Fokus der Proteste, die sich 1996 gegen die Rechtschreibreform richteten: Die Gämsen, die früher mal Gemsen hiessen. Foto: Getty Images/EyeEm

Was wurde 1996 eigentlich reformiert?

Die am 1. Juli 1996 verabschiedete Rechtschreibreform sollte die deutsche Orthografie vereinheitlichen und vereinfachen. Es war die erste Reform seit 1901 – wobei sie dann längst nicht so grundsätzlich ausfiel wie geplant. Radikale Vorschläge wie die konsequente Kleinschreibung oder die Verwandlung des «Bootes» in ein «Bot» wurden schon früh gebodigt.

Wie war das damals mit der Gämse?

Selbst diese verhältnismässig kleine Reform sorgte noch für beträchtliche Aufregung. Vor allem über die Gemse, die neu als Gämse geschrieben werden sollte, wurde debattiert. Auch über die Angleichung von importierten Wörtern (Spagetti statt Spaghetti, Portmonee statt Portemonnaie) wurde geschnödet. Da waren aber von vornherein Varianten zugelassen; in der Schweiz waren die eingedeutschten Schreibweisen nie ein Thema.