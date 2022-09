Sie wurde berühmt und belächelt: Marilyn Monroe als Filmfigur in «Blonde». Foto: Netflix

Es nützt alles nichts. Sie kann sich beim Vorsprechen durchs ganze Gefühlsregister spielen, am Ende gafft ihr der Regisseur nach und sagt: «Schau dir mal den Hintern dieses Mädchens an.» Sie kann Dostojewski oder Tschechow erwähnen, ihr Gegenüber glaubt ihr gar nicht, dass sie in der Lage ist, mehr zu lesen als ein Drehbuch. Und wenn Marilyn Monroe in New York in ihrer ikonischen Pose über einem Lüftungsschacht steht, weht es ihr den Rock immer und immer wieder in die Höhe, während die Männer glotzen.