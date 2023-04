Christian Seiler über «echtes» Essen – Was haben Spaghetti Carbonara und Chügelipastetli gemeinsam? Auch «authentische» Gerichte erzählen häufig nur gute Geschichten. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Florian Spring ( Mit freundlicher Unterstützung von Hotel Rebstock Luzern)

Die Geschichte, die Kollegin Marianna Giusti über die Erfindung kulinarischer Traditionen in Italien geschrieben hat – hier draufklicken und geniessen –, ist ein Augenöffner. Dass sie ausgerechnet in Italien spielt, wo die Unterhaltung über Wahrheit, Qualität und Schönheit von Essen mit einer Ernsthaftigkeit geführt wird wie nirgendwo sonst in der Welt, generiert herrlich unterhaltsames Knetmaterial für kulinarische Diskussionen.