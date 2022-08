Neue Schwimmhalle in Heimberg – Was geschieht mit den 150’000 Franken aus Thun? Thun wollte das Vorprojekt für eine neue Schwimmhalle in Heimberg mitfinanzieren. Weil das Vorhaben auf Eis liegt, muss der Stadtrat entscheiden, was mit dem Geld passiert. Michael Gurtner Gabriel Berger

So wie auf dieser Visualisierung könnte die neue Schwimmhalle dereinst aussehen. Vorläufig liegt das Projekt aber auf Eis. Visualisierung: PD

Seit Jahren ist es ein Thema: Das Hallenbad in Heimberg soll ausgebaut und um eine neue Schwimmhalle erweitert werden. Doch dann kam Corona, die Hallenbäder blieben lange leer, ebenso die Kassen der Betreiber. Das Projekt in Heimberg wurde auf Eis gelegt. Vor ziemlich genau einem Jahr stellte der Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Sportzentrum Heimberg, Christoph Würsten, die Prognose, dass «frühestens in fünf Jahren» wieder über ein konkretes Vorprojekt für eine regionale Schwimmhalle gesprochen werde.