Eklat im Haus der Religionen – «Was geschehen ist, kann man nicht tolerieren» Er erwarte, dass die neue Leitung des Vereins die Zwangsheiraten aufarbeite, sagt Giorgio Albisetti, Präsident der Stiftung Haus der Religionen. Bernhard Ott

Giorgio Albisetti will als Präsident der Stiftung Haus der Religionen dem Betreiberverein nicht dreinreden. Aber er sorgt sich um das Image der Institution. Foto: Adrian Moser

Nein, es sei nicht an ihm, inhaltliche Erwartungen ans neue Präsidium des Vereins Haus der Religionen – Dialog der Kulturen zu äussern, sagt Giorgio Albisetti, Präsident der gleichnamigen Stiftung. Die Stiftung sei lediglich Vermieterin der Räumlichkeiten am Europaplatz. Genauer: Die Stiftung ist Stockwerkeigentümerin im Gebäude und vermietet dem Verein Räumlichkeiten, die dieser seinerseits an fünf Religionsgemeinschaften weitervermietet.