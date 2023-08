Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Seesicht mit Kim Wilde Wer sich die letzten Festivalgefühle zu angeln gedenkt, orientiert sich am besten an den Seen. Und während der Sommer in die letzte Runde geht, fängt die nächste Kultursaison erst an. Kulturredaktion

Musik

Seaside Festival 2023: Die Britin Kim Wilde spielt am Samstag, 26. August. Foto: PD

Denn das Gute liegt so nah – zumindest nah am Wasser. Wer sich dieses Wochenende ein letztes Mal ein Open Air geben möchte, orientiert sich am besten an den stehenden Gewässern. Am Thunersee findet das Seaside in Spiez statt, quasi das grösste unter den lauschigen Festivals, mit Künstlern wie Wincent Weiss, Jan Delay oder Nico Santos (Freitag) respektive Die Fantastischen Vier, Mando Diao und Kim Wilde (Samstag). Weil mit der Gewitterneigung nicht zu spassen ist: «Eigenen Regenschutz mitbringen», raten die Veranstaltenden. Um unnötige Abfallberge zu vermeiden, werden keine Gratisponchos verteilt. (mfe)

Eher aus der Sparte Geheimtipp ist dieser Anlass am oberen Bielersee: In La Neuveville findet das Festival namens «Zone Pietonne» statt, wobei die Fussgängerzone auf die St-Joux-Wiese am See verlegt wird. Auf die Ohren gibt es während der zwei Tage viel Musik aus der Romandie, etwa die Lausanner Rapperin La Gale oder das Genfer Pop-Quartett Barrio Colette. (mfe)

Einen Tümpel weiter findet auch noch das Open Air Plage Salavaux statt, in Bellerive am Murtensee. An den zwei Tagen treten unter anderem der Zürcher Nickless, die Wahl- und Waberner Da Cruz sowie das Berner Lucky Romano Blues Trio auf. (mfe)

Plage Salavaux, Bellerive. Freitag, 25.8., und Samstag, 26.8.

Film

Seine Bilder stehen kopf: Experimentalfilmer Balthasar Kübler. Foto: Adrian Moser

Der Wahlberner Balthasar Kübler ist ein Filmemacher aus Zufall. Als der promovierte Germanist und Anglist vor ein paar Jahren das verlotterte Haus seiner Kindheit besuchte, begann er spontan, mit seinem Nokia-Handy zu filmen. Seither ist ein eigenwilliges Werk von kurzen und längeren Filmen entstanden – immer mit der Handy-Kamera gedreht. «Spontaneous Combustion» ist Küblers Opus magnum; der Film dauert neun Stunden (und wird in drei Teilen vorgeführt), zeigt eine Zugreise von Bern nach Mendrisio in die Outlet-Stores von Foxtown – und dürfte fürs Publikum eine Übung in tranceartigem Sehen werden: Denn die Bilder stehen kopf. (reg)

Bühne

2019 dirigierte noch Mario Venzago das Berner Symphonieorchester beim Open-Air-Konzert auf dem Bundesplatz. Heuer wird James Conlon den Taktstock führen. Foto: Iris Andermatt

Was ist in den letzten Wochen hinter den Kulissen alles gewerkelt worden? Das ist am Theaterfest zu erfahren, mit dem Bühnen Bern wie jedes Jahr die neue Saison eröffnet. Am Nachmittag werden dem Publikum Einblicke ins Ballett-Training, in Schauspielproben oder in Musik-Coachings gewährt, und auch für Kinder gibt es von Perkussion bis Make-up allerlei zu entdecken. Am Abend setzt sich dann das Berner Symphonieorchester am Open-Air-Konzert auf dem Bundesplatz gross in Szene (Dirigent: James Conlon). Eine weitere interessante Affiche sind allerdings auch die Hexen-Interventionen aus «Macbeth» auf dem Kornhaus- und dem Waisenhausplatz. (reg)

Fehler gefunden?Jetzt melden.