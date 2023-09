Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Bobby Alu weist den musikalischen Weg zum Strand der Glückseligkeit Ein Cellist steigt hoch in den Gewölberaum des Münster-Turms, und ein audiovisuelles Konzert stemmt sich gegen die Apokalypse: Die Kulturwoche, ziemlich dramatisch. Kulturredaktion

Bühne

Was geschieht mit uns, wenn Erinnerungen verblassen? Davon handelt das Stück «The Lucky Children». Foto: Omar Ghayatt

Was passiert, wenn das Gedächtnis trüber wird, wenn Erinnerungen verblassen? Sind wir dann noch wir selbst? Um solche Fragen kreist das neue Stück des ägyptischen Künstlers Omar Ghayatt, der seit vielen Jahren in Bern lebt und schon mehrfach am Schlachthaus-Theater inszeniert hat. Mit der Uraufführung von «The Lucky Children» startet das Haus in die neue Saison und lädt am Wochenende zum «Open House»: Es gibt Einblicke in den Theaterbetrieb und Suppe auf der Gasse. (lri)

Klassik

Jan-Filip Ťupa macht Etüden fürs Cello zu Konzertstücken. Foto: PD

Die Klang-Galerie Bern entstand Ende 2019 mit dem Ziel, Kammermusik an spezifisch ausgewählten Orten zu veranstalten. Den Auftakt der Saison 2023/2024 macht der Cellist Jan-Filip Ťupa mit seinem Solorezital «By myself». Er steigt hoch in den Gewölberaum des Münster-Turms. Sein Programm bezeichnet er als Versuch über Disziplin und Freiheit, inspiriert von 200 Jahren Methodik für Violoncello. Warum Konzerstücke spielen, wenn es doch so zahlreiche Etüden gibt? (mar)

Film

Die junge Frau im Film «Rosalie» hegt ein Geheimnis. Foto: PD

Biel steht ab Mittwoch einmal mehr im Zeichen des frankofonen Filmschaffens. Am Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH) ist ein schöner Querschnitt dessen zu sehen, was in letzter Zeit auf französischen (und auch welschen) Filmsets entstanden ist. Darunter Justine Triets «Anatomie d’une chute», jüngst mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet, sowie Neues der eigenwilligen Regisseure Quentin Dupieux und Michel Gondry. Am Eröffnungsabend zeigt Stéphanie Di Giusto ihren Spielfilm «Rosalie» nach der wahren Geschichte einer jungen Frau im Frankreich von 1870, die ein Geheimnis hat: Ihr Körper ist seit der Geburt stark behaart. (reg)

Musik

Der Berner Trompeter Werner Hasler (Bild) hat zusammen mit Hugo Ryser ein raumgreifendes audiovisuelles Konzert in der Sternwarte Muesmatt geschaffen. Foto: Christoph Stettler

Am Morgen geht die Sonne auf – mag sein, dass sie nicht zu sehen ist, aber ihre Verlässlichkeit ist tief verwurzelt im Menschen. Ausgehend von der Science-Fiction-Romantrilogie «Die drei Sonnen» von Cixin Liu beschäftigen sich der Trompeter Werner Hasler und der Visual Performer Hugo Ryser mit virtuellen Parallelwelten. Hasler und Ryser fragen sich in ihrem 50-minütigen audiovisuellen Konzert: Schaffen wir es, wieder in ein stabiles Gleichgewicht zu bringen, was durch unsere Ressourcenausbeutung aus der Balance geraten ist? Oder driften wir in eine apokalyptische Epoche ab, die der Beschreibung Cixin Lius gleicht? (lex)

Hängematten, Palmen und Tagträume: Bobby Alu spült seine Zuhörer auf sanften Wellen aus polynesischem Folk, Roots Reggae und Soul an den Strand der Glückseligkeit. Wer sich auf seine Texte konzentriert, findet darin aber nicht nur klebrigen Optimismus, sondern auch die harten Themen des Lebens. Ausserdem gilt der Australier als ausgezeichneter Live-Performer, er tourte viele Jahre als Perkussionist mit Xavier Rudd, dem John Butler Trio und Trevor Hall in ganz Nordamerika und Europa. (xen)

