Unsere Ausgehtipps – Was geht? (1): Tut etwas Tapferes – wie Grand Mother’s Funck, Matto, Ntando Auf die Masken, fertig, los: Es läuft wieder ordentlich was im Kanton Bern. Hier sind unsere unschlagbaren Tipps fürs Wochenende. Redaktion Kultur

Grand Mother’s Funck wollen am Donnerstag in der Mühle Hunziken die Balken zum Knarren bringen. Foto: Palma Fiacco

Funk in der Mühle

Die Wegbereiter des helvetischen Funks sind zurück. Grand Mother’s Funck veröffentlichten mitten im Lockdown ein neues Album, das gleich auf Platz 3 der Schweizer Charts landete. Nun nehmen die Funk-Dinosaurier ihre unterbrochene Tour wieder auf und wollen dem Publikum in der Mühle Hunziken beweisen, dass sie auch nach 26 Jahren auf der Bühne die Balken zum Knarren bringen können.

Suche nach einem würdigen Platz

Ntando Cele sucht im Schlachthaus-Theater nach einem angemessenen Leben in einer weissen Welt. Foto: Janosch Abel

Ist es möglich, als schwarze Künstlerin auf der Bühne eines Schweizer Theaters zu stehen und einfach als Mensch wahrgenommen zu werden? Die Performance «Go Go Othello» verfolgt – im Ambiente eines Nachtclubs – genau diese Frage. Die in Bern lebende südafrikanische Schauspielerin, Sängerin und Performerin Ntando Cele macht sich auf die Suche nach einem würdigen Platz in der Welt, die vom Mythos der weissen Vorherrschaft beherrscht wird.

Renitente Katzen

Renate Wünsch spielt eine «Kami Katze». Foto: Yoshiko Kusano

«Die Kami Katzen» ist ein Hybrid aus Theater, Hörspiel und Katzen-Hitparade. In der One-Woman-Show von Renate Wünsch geht es um Songs, welche die Welt verändern, gepimptes Katzenfutter, skrupellose Grosskonzerne, um Protest, Widerstand und die Frage, mit welchen Mitteln man die Gesellschaft verändern kann.

Heitere Fahne, Wabern. Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils um 20.30 Uhr

Eine reisende Schaubude

Das Variété Pavé zeigt im Dalmazipärkli in Bern eine Mischung aus Strassenkunst, Zirkus und Magie. Foto: PD

Knarzend und verrostet tingeln sie durch die Länder, nun macht das Variété Pavé mit dem Programm «Panopticum Curiosum» halt an der Aare. Zirkus- und Strassenkunst, Magie und Artistik, Humor und Leichtigkeit werden versprochen. Die Bringschuld liegt bei Direktor Monsieur Ferdinand und seinen zwei Assistenten.

Mozart und Matto Kämpf

Der für seine Guerilla-Satire bekannte Matto Kämpf tritt begleitet vom Berner Kammerorchester im Historischen Museum auf. Foto: PD

Eine gewagte Kombination: Slam-Poetry und Kammermusik. Rebekka Lindauer, Martina Hügi, Renato Kaiser und Matto Kämpf sind Kreative im Wort und bringen skurrile und nachdenkliche Texte mit. Dazwischen erklingen kammermusikalische Meisterwerke – etwa von Wolfgang Amadeus Mozart oder Paul Hindemith. Ob die Kombination hinhaut? Der Test erfolgt im Historischen Museum Bern.

Kunterbunte Kombo

«Iz eifach nid abe luege»: Troubas Kater mit Frontsänger QC (Mitte). Foto: PD

Die Saison der Sägegasse in Burgdorf wird eröffnet. Und Troubas Kater hat die Ehre. Mit dem neuen Album «Iz eifach nid abe luege» im Gepäck nimmt die kunterbunte Kombo Fahrt auf, überrascht mit Sousafon, Akkordeon, akustischer Gitarre, breiten Bläsersätzen und erdigen Drums. Sie liefern mitreissende und nachdenkliche Songs mit wortgewandten Texten.

Die besten Pressefotos

Touristen auf dem Jungfraujoch: Das Bild gehört zu den besten Pressefotos dieses Jahres. Foto: Adrian Moser

Demonstrierende Frauen am Frauenstreik, Touristinnen auf dem Jungfraujoch, der Alltag in der Schweizer Gassenarbeit: In der Ausstellung «Swiss Press Photo 20» werden die besten Schweizer Pressefotos aus dem Jahr 2019 gezeigt – einem Jahr, in dem das Thema Covid-19 noch nicht Alltag und Medieninhalte dominierte.

Kultur für Daheimgebliebene

Für alle, die Kultur am liebsten zu Hause geniessen, bietet das Zentrum Paul Klee einen Podcast an. Foto: Danielle Liniger

Wer zu Hause bleiben und trotzdem nicht auf Kultur verzichten möchte, kann sich den Podcast «Mapping Klee» des Zentrums Paul Klee zu Gemüte führen. In fünf Folgen liest Sprecher Sebastian Koch Briefe, Tagebucheinträge und Postkarten Klees und gewährt so Einblicke in die Reisen, aber auch in die Entwicklung des Künstlers. Der Soundtrack stammt vom Berliner DJ Boys Noize. Den Podcast gibt es auch auf Französisch und Englisch zu hören, Schauspieler und Sänger Carlos Leal beziehungsweise Schauspieler Edwin Thomas verleihen Klee ihre Stimme.

Oder man greift zum Telefon. Das Magazin «Dears – Magazine for Transversal Writing Practices» soll «Poesie, visuelle Kunst und experimentelles Schreiben» vereinen. Für das Berner Kunstprojekt «Connected Space» ist eine Audioversion der ersten Ausgabe des Magazins bis Ende September unter der Gratisnummer abrufbar. Die Texte sind auf Englisch, Französisch und Italienisch verfasst und drehen sich um alternative Sprach- und Lebensformen.