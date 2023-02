Vor der Spiezer Abstimmung – Was für und was gegen tiefere Liegenschaftssteuern spricht Weiterhin 1,1 oder neu 0,9 Promille? Der Spiezer Souverän entscheidet am 12. März an der Urne über die Höhe der Liegenschaftssteuer. Sechs Fragen und Antworten zur Initiative. Jürg Spielmann

Spiez aus der Vogelperspektive. Alle Liegenschaften in der Gemeinde haben insgesamt einen amtlichen Wert von über 3 Milliarden Franken. Sollen davon 1,1 oder 0,9 Promille Liegenschaftssteuern erhoben werden? Foto: Bruno Petroni

Die Bernerinnen und Berner, ein einig Volk von tüchtigen Steuerzahlenden. In Spiez ein zu tüchtiges, befand das lokale bürgerliche Forum. Deshalb lancierten die SVP, die FDP und die EDU im November 2021 zusammen eine Gemeindeinitiative, die erst dritte im Ort. Ende April 2022 reichte das Forum die Initiative mit 916 Unterschriften ein, nur gut die Hälfte davon wäre fürs Zustandekommen nötig gewesen. «Es ist die höchste Unterschriftenzahl, welche eine Initiative in Spiez je erreicht hat», freute sich SVP-Präsident Urs Eggerschwiler.