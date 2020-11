Leserreaktionen – «Was für ein beschämendes Bild» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu einem Auftritt von Ueli Maurer.

Ueli Maurer bedeckt beim Besuch des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz mit seiner Maske gleich das ganze Gesicht. Reuters

Leserbrief zu «Die zweite Welle kam – und keiner war bereit»

Was für ein beschämendes Bild* von unserem Landessäkelmeister in einer so grossen Krise: Eine rote Schutzmaske mit weissem Kreuz, hochgezogen über Mund, Nase und Augen. Er, der behauptet, dass die Schweiz nicht noch einmal 15 Milliarden habe, um Notleidende in der zweite Pandemiewelle zu unterstützen. So sieht unser Finanzminister eben nur schwarz, ohne freien Blick auf von der Pandemie geplagte Kleinunternehmer und verzweifelnde Mitbürger oder eben auf Zukunftsvisionen, die Hoffnung schaffen würden. Jost Traugott, Hünibach

Leserbrief zum Interview mit Moritz Leuenberger über die neuen Corona-Regeln

Dieses Bild «setzt Moritz Leuenberger, sein Wesen und langjähriges Wirken exzellent in Szene». Adrian Moser

Fasziniert an diesem Bericht hat mich als erstes das gelungene Foto. Das Foto setzt für mich Moritz Leuenberger, sein Wesen und langjähriges Wirken exzellent in Szene. Moritz Leuenberger beschreibt in seinen Antworten unsere Demokratie und die dazugehörende Verantwortung jedes einzelnen Bürgers genau. Nur ein gemeinsames Vorgehen in der Bekämpfung des Coronavirus bringt ein Resultat in absehbarer Zeit, an dem alle Freude haben können. Je disziplinierter wir sind im Umsetzen der Massnahmen, desto schneller kommen wir unserer geliebten Freiheit wieder näher. Es wäre doch schön, wenn Anfang nächstes Jahr etwas Skifahren unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen möglich würde. Alfred Winkler, Burgdorf

Reaktion auf den Leserbrief «Man sollte jetzt nicht die Nerven verlieren» von Urs Salvisberg

Nebst der Kritik an allen wirtschaftsschädigenden Corona-Massnahmen und am Zweifel des Maskenschutzes ist dem Leserbrief die zynische «Verharmlosung» zu entnehmen, dass in der Gruppe 80 plus, «nur» etwa ein Viertel der positiv getesteten Personen sterbe. Ohne die Nerven zu verlieren, nervt es mich, diese verharmlosend-bagatellisierenden «Corona-Todesfälle» mit den seinerzeitigen Abstimmungsparolen «Jeder Waffentote und jeder Waffen-Selbstmord ist einer zu viel», mit denen die neue, entwaffnende Waffengesetzgebung erreicht wurde, vergleichen zu müssen. Toni Brunner, Münchringen

Leserbrief zu «Schadet Joggen den Knien?»

Selbst wenn der Knorpel biologisch und mechanisch noch nicht restlos verstanden ist, kann man mit seinem eigenen Lebensstil doch einen gewissen Einfluss auf seine eigene Neigung zu Arthrose nehmen. Ein Hauptproblem unserer Gesellschaft besteht darin, dass sich viele zu wenig natürlich bewegen. Man kann seinem Knorpel bereits Gutes tun, wenn man wo immer möglich eine Treppe und dabei zwei Stufen auf einmal nimmt (skipstep), womit zum Beispiel der Hüftknorpel auch an Stellen belastet wird, welche sonst ungenutzt blieben. Analog können für die Kniegelenke tägliche ein- und beidseitige Kniebeugen sehr nützlich sein. Der Bewegungsapparat funktioniert umso besser je regelmässiger man ihn braucht, aber nicht missbraucht. Schliesslich kann man seinem Knorpel auch mit einem guten Gewichtshaushalt einen Gefallen tun. Stefan Freudiger, Biomechaniker, Bremgarten