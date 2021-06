Model Paulina Porizkova – «Was Frauen über 50 nicht sein dürfen: Sexy» Paulina Porizkova war in den 1980ern eines der bestbezahlten Models der Welt. Ein Gespräch über weiblichen Selbsthass, Älterwerden und Dating im Alter. Johanna Adorján

Paulina Porizkova in ihrem Zuhause in New York im Mai 2021. Foto: Adeline Lulo (Redux/Laif)

Paulina Porizkova ist per Zoom aus den USA zugeschaltet. In Europa ist es schon dunkel, in den Raum, in dem sie sitzt, fällt der Sonnenschein eines frischen Vormittags. Sie ist sehr herzlich und hat eine leuchtende, mitreissende Energie. Wenn sie etwas Lustiges sagt, was sie oft tut, schneidet sie danach eine Grimasse.

Im August 2019 posteten Sie auf Instagram das erste Foto Ihres ungeschminkten Gesichts: «Schaut her», schrieben Sie, «kein Botox, keine Filler.» Ich bin aufgewacht, hab mein Handy genommen, sah mich darauf und dachte: Um Himmels willen! Kennen Sie das? Hals, Kinn, das alles sieht überhaupt nicht so aus, wie man dachte. Ich habe dann das Handy hochgehalten und ein Foto gemacht. Es ist ja immer besser, wenn man nach oben guckt. Das Foto war dann nicht sensationell, aber auch nicht desaströs. Es war okay. Offenbar sehe ich so aus. Die Frage war dann: Traue ich mich, das zu posten? Ich habe es gepostet. Und die Reaktionen darauf waren so überwältigend, dass ich dachte: Echt jetzt?